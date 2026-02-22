به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی با اشاره به عملکرد ۱۰ماهه شوراهای حل اختلاف لرستان، اظهار داشت: عملکرد شوراهای حل اختلاف نه‌تنها بار پرونده‌های محاکم قضایی را کاهش داده، بلکه نشان‌دهنده تعهد استان به اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در حوزه صلح و سازش است.

۵۷ درصد از پرونده‌های شوراهای حل اختلاف لرستان منجر به سازش شد

وی با اشاره به فعالیت ۲۵۸ شعبه فعال حل اختلاف در سطح استان، افزود: این تعداد شعبه، بیانگر پوشش فراگیر خدمات صلح و سازش در تمام شهرستان‌ها و مناطق لرستان است. در ۱۰ ماه گذشته، مجموعاً ۹۵ هزار و ۷۶۰ پرونده به این شوراها ارجاع و ثبت شده و ۹۶ هزار و ۵۹۰ فقره پرونده، معادل بیش از ۱۰۰ درصد، مختومه شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی شوراهای حل اختلاف، حل‌وفصل دعاوی از طریق سازش است، تصریح کرد: عملکرد استان لرستان در این حوزه، نشان‌دهنده موفقیت در متقاعدسازی طرفین به مصالحه است، به‌گونه‌ای که میزان‌سازش در کل پرونده‌های رسیدگی شده به ۵۷ درصد رسیده است. این نرخ، یکی از معیارهای مهم سنجش موفقیت شورا در پیشگیری از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف لرستان ۳۲ روز است که در مقایسه با میانگین‌های معمول قضایی، سرعتی قابل‌قبول در حل اختلافات به شمار می‌رود.

۱۹ فقره پرونده قتل منجر به سازش شد

وی ادامه داد: امروزه کارکرد شوراهای حل اختلاف فراتر از دعاوی مالی و حقوقی ساده است و در پرونده‌های حساس اجتماعی از جمله آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش، پرونده‌های کیفری و حقوقی سنگین، پرونده‌های تصادفات و اختلافات خانوادگی، نقش میانجیگری تخصصی موفقیت‌آمیزی ایفا کرده است. با تلاش‌های اعضای شوراهای حل اختلاف لرستان در شعب مستقر در زندان‌ها، تعداد ۵۹۵ مددجو با جلب رضایت شکات و ایجاد مصالحه به آغوش خانواده بازگشته‌اند که این اقدام تأثیر مستقیمی بر کاهش جمعیت کیفری و احیای روابط اجتماعی دارد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، همچنین به حصول ۱۹ فقره سازش در پرونده‌های قتل که ماهیت کیفری دارند اشاره کرد و افزود: تلاش صلح یاران در این پرونده‌ها و گذشت شکات، تجلی والای فرهنگ گذشت و احیای صلح اجتماعی است که ضمن کاهش آثار سوء جرایم خشن، در تحقق عدالت ترمیمی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. موفقیت در این پرونده‌ها نشان‌دهنده قدرت مذاکره، استفاده از ظرفیت صلح یاران و ریش‌سفیدان و مدیریت بحران عاطفی توسط اعضای شوراست.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: در حوزه دعاوی ناشی از حوادث رانندگی، نرخ سازش به رقم چشمگیر ۹۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده تسریع در جبران خسارات و جلوگیری از طرح دعاوی طولانی‌مدت در این حوزه است.

۴۱ پرونده طلاق منجر به سازش شد

وی بیان کرد: در ۱۰ماهه گذشته، تعداد ۹۶۴ فقره پرونده برای حل‌وفصل به میانجیگران استان ارجاع شده که از این تعداد، ۵۵۴ مورد از طریق فرایند میانجیگری (شامل گفت‌وگوهای هدایت‌شده) به نتیجه قطعی رسیده و مختومه شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان تأثیرگذارترین آمار شوراهای حل اختلاف استان را مربوط به حوزه خانواده دانست و تصریح کرد: در این حوزه، ۳۹ مورد بازگشت به زندگی مشترک پس از فرایندسازش صورت‌گرفته و ۴۱ فقره پرونده طلاق از طریق فرایند داوری تخصصی خانواده به سازش ختم شده است. این آمار بالاترین ارزش اجتماعی را داراست، زیرا به معنای احیای کامل یک واحد خانواده بوده و نشان‌دهنده موفقیت در حفظ این نهاد مقدس از طریق راهکارهای تخصصی است.