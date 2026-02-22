نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا ظهر سه‌شنبه جو پایدار و آسمان صاف همراه با غبار صبحگاهی در اغلب مناطق خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر سه‌شنبه به‌تدریج افزایش وزش باد و افزایش ابر را شاهد خواهیم بود و از اوایل صبح چهارشنبه سامانه بارشی از مناطق شمالی وارد خراسان شمالی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی ادامه داد: فعالیت این سامانه به‌صورت بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به‌صورت بارش باران و برف همراه با مه خواهد بود.

داداشی تصریح کرد: این سامانه بارشی تا بعدازظهر چهارشنبه در همه مناطق خراسان شمالی فعال بوده و شدت بارش در نیمه شمالی، ارتفاعات و دامنه‌های مرکزی و جنوب شرق استان بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از نظر دمایی، تا صبح چهارشنبه افزایش نسبی دما در استان حاکم است اما از چهارشنبه تا صبح پنج‌شنبه کاهش محسوس دما مورد انتظار است.