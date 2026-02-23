داداشی: هشدار زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا ظهر فردا جو پایدار و آسمان صاف همراه با غبار صبحگاهی در اغلب مناطق خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر سه‌شنبه به تدریج وزش باد و افزایش ابر رخ خواهد داد و از اوایل صبح چهارشنبه ورود سامانه بارشی از مناطق شمالی به استان انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: فعالیت این سامانه به شکل بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش باران و برف، و بتدریج برف و مه تا اوایل شب چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

داداشی گفت: شدت بارش برای مناطق نیمه شمالی، ارتفاعات و دامنه‌های مرکزی و جنوب شرق استان پیش‌بینی می‌شود و کاهش دید، احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، لغزندگی جاده‌ها و معابر کوهستانی، کاهش محسوس دما و یخبندان شبانه از پیامدهای فعالیت این سامانه است و به همین دلیل هشدار زرد صادر شده است.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی شبانه روز گذشته افزود: ایستگاه سرچشمه اسفراین با کمینه دمای ۲- درجه سانتی‌گراد سردترین و دشت با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند. کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز به ترتیب ۱- و ۲۲ درجه سانتی‌گراد بود.