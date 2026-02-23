داداشی: خراسان شمالی جزو ۱۰ استان برتر کشور در بارش شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴، خراسان شمالی در مقایسه با میانگین بلندمدت، عملکرد مطلوبی در حوزه بارش و دما داشته است.
وی افزود: در مقیاس کشوری، از نظر اختلاف بارش تجمعی سال آبی جاری با بلندمدت، خراسان شمالی رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: بررسی آمار بارش از ابتدای ماه، ابتدای فصل و ابتدای سال آبی نشان میدهد میزان بارندگی در استان روند افزایشی مناسبی داشته و این امر میتواند در بهبود شرایط منابع آبی، بخش کشاورزی و تغذیه سفرههای زیرزمینی مؤثر باشد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: بر اساس دادههای دمای میانگین از ابتدای ماه، ابتدای فصل و ابتدای سال زراعی تا پایان بهمنماه، اختلاف دمای میانگین استان نسبت به بلندمدت موجب شده خراسان شمالی در رتبه هشتم کشوری قرار گیرد که نشاندهنده شرایط نسبتاً متعادل دمایی در سال زراعی جاری است.
داداشی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر شرایط جوی خاطرنشان کرد: اداره کل هواشناسی استان با رصد دقیق سامانههای جوی، بهروزرسانی مستمر دادهها و صدور بهموقع هشدارها تلاش میکند نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات جوی و افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی ایفا کند.
نظر شما