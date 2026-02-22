عتباتی: ۱۰۰۰ قطعه زمین در مهاباد با حکم تجدید نظر به دولت بازگشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: حسب گزارش سازمان بازرسی کل استان مبنی بر انتقال زمین متعلق به دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان مهاباد، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد تشکیل شد.

وی ادامه داد: پرونده س از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ مهاباد ارسال که پس از رسیدگی حکم محکومیت ۸ متهم از ۱۱ متهم پرونده صادر و پس از تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: این پرونده که در راستای صیانت از بیت المال تشکیل شد ۱۱ متهم داشت که به موجب حکم قطعی ۸ نفر از آنها مجرم شناخته شده و مورد حکم قطعی قرار گرفتند.

وی افزود: محکومین به اتهامات انتقال زمین متعلق به دولت و پرداخت رشوه به مجازات های حبس تعزیری، شلاق و بازگشت بالغ بر ۱۰۰۰ قطعه زمین به دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن محکوم شده اند.