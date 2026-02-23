۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

آخرین وضعیت پرونده های اغتشاشات دی ماه رسیدگی شد

ارومیه- رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در رسیدگی به پرونده اغتشاشات خصوصاً افراد فریب خورده به صورت دقیق اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های اغتشاشات دی ماه آذربایجان غربی، با اشاره به اغتشاشات دی ماه گفت: الحمد ا... در استان با عنایت خداوند، بصیرت مردم و تلاش مجموعه های قضایی، انتظامی و امنیتی موضوع خاصی را شاهد نبودیم و از پرونده هایی که تشکیل شد بخش قابل توجهی تعیین تکلیف شدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اغتشاشات گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود در خصوص شهداء، جان باختگان و کشته شدگان و کیفیت برخورد با دستگیر شدگان را تبیین و بیان داشتند که همه فریب خوردگان فرزندان این کشور هستند از این رو تاکید می شود در رسیدگی به این پرونده ها این رهنمودها و نقشه راهی که معظم له ترسیم کرده اند سر لوحه کار قرار گیرد.

عتباتی افزود: در سایه تلاش و زحمات همه مجموعه ها در اتفاقات اخیر در استان آنچنان دستگیری را شاهد نبودیم و اکثر بازداشت شدگان تعیین تکلیف شدند و امید است در روزهای آتی باقی مانده افراد نیز تعیین تکلیف و با صدور قرار قانونی آزاد شوند.

رئیس شورای قضایی آذربایجان غربی در ادامه از قضات دادسرا و دادگاه انقلاب خواست با مروری دقیق بر پرونده ها مواردی که مهم است به مجموعه مدیریت دادگستری و دادستانی مرکز استان منعکس تا کمک شود که آنچه که اقتضاء عدالت و شرایط موجود باشد رقم بخورد.

عتباتی بر اهمیت روشنگری و تبیین نقشه ها و فتنه های دشمنان هم تاکید کرد و گفت: در راستای بیانات مقام معظم رهبری هنر باید جذب حداکثری با روشنگری و تبیین خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مظلومیت آن برای نوجوانان، جوانان و خانواده ها باشد چراکه مردم عزیز ایران قدردان تلاشهای خادمان خود هستند.

وی اضافه کرد: در این راستا با همکاری مجموعه های آموزشی، فرهنگی و دینی، جلسات توجیهی و ارشادی برای دستگیرشدگان در دستور کار دادگستری استان باشد.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: در اغتشاشات اخیر شبه کودتایی در کشور اتفاق افتاد که نتیجه آن جان باختن تعدادی از هموطنان و تخریب اماکن عمومی و اموال مردم در استان های دیگر بود ولی خداوند عنایت کرد که این فتنه بزرگ با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تلاشهای مجموعه های امنیتی، انتظامی و قضایی، شکست خورد.

وی ادامه داد: غالب افراد دستگیر شده، افراد فریب خورده بودند که احساس ندامت می کنند و نیاز است این موضوع و تاکیدات مقام معظم رهبری در رسیدگی به پرونده‌های آنان مدنظر قرار گیرد.

در ادامه جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده های اغتشاشات ارائه و نکاتی در راستای تعیین تکلیف این پرونده ها در سریعترین زمان ممکن با مدنظر قرار دادن تاکیدات مقام معظم رهبری ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

