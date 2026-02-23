۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

عتباتی: ۱۵۰ هزار فقره پرونده در شعب محاکم صلح آذربایجان غربی رسیدگی شد

عتباتی: ۱۵۰ هزار فقره پرونده در شعب محاکم صلح آذربایجان غربی رسیدگی شد

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رسیدگی به ۱۵۰ هزار و ۷۸۵ پرونده در شعب محاکم صلح استان طی ۱۱ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز دوشنبه در بازدید از مجتمع محاکمه صلح ارومیه با اشاره به رسیدگی به ۱۵۰ هزار و ۷۸۵ فقره پرونده در ۱۹ شعب محاکم صلح استان، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح که یک تاسیس حقوقی جدید است کمک بزرگی برای تسریع و دقت در رسیدگی به دعاوی مردم با رویکرد صلح و سازش هستند.

وی به سازش ۵۲ درصدی پرونده‌ در شعب شورای حل اختلاف در معیت محاکم صلح نیز اشاره کرد و گفت: این میزان سازش نشان از تاثیر تلاش کارکنان شورای حل اختلاف در اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

عتباتی به همه قضات و کارکنان محاکم صلح و شورای حل اختلاف تاکید به اهتمام ویژه به سازش کرد و افزود: آنچه که فصل خصومت می کند و طرفین را از محکمه راضی نگه می دارد حل وفصل اختلافات آنان با سازش و رفع کدورت بین آنهاست که یقینا اجر و پاداش الهی هم در این است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در حین بازدید هم در راهروها و هم در دفتر سرپرست مجتمع با تعدادی از مراجعین دیدار و به درخواست های آنان دستورات لازم را صادر کرد.

کد خبر 6757797

