  1. استانها
  2. خوزستان
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

شاخص هوای چندین شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت

اهواز - سامانه پایش کیفی هوا اعلام کرد؛ شاخص آلودگی هوا در چندین شهر خوزستان به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه سوم اسفندماه در هندیجان به عدد ۱۸۰ رسید.

بر پایه این گزارش، شاخص کیفی هوا در خرمشهر ۱۷۱، بندر ماهشهر ۱۶۱، آبادان ۱۵۹، بهبهان ۱۵۶، هویزه ۱۵۴، کارون ۱۵۲ و دشت آزادگان ۱۵۱ AQI ثبت شد که بیانگر وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

این سامانه همچنین اعلام کرد: شوشتر با شاخص ۱۴۷، اهواز ۱۴۲، مسجدسلیمان ۱۳۸، شوش ۱۳۵، اندیمشک ۱۳۴، شادگان ۱۳۲، امیدیه ۱۳۱، آغاجاری ۱۱۸، ملاثانی ۱۰۸ و گتوند ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهرهای اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، رامهرمز، لالی و هفتکل در شرایط قابل قبول گزارش شده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که دهدز تنها شهری است که امروز هوای پاک را در استان خوزستان تجربه کرده است.

کد خبر 6756268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آشنا IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اشکالی نداره داش ، خودت ناراحت نکن ما با آلودگی مریض میشیم ولی خودمون و بچه هامون میریم سرکار و مدرسه تا استانهای دیگه تعطیل کنند

