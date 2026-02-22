شاخص هوای چندین شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه سوم اسفندماه در هندیجان به عدد ۱۸۰ رسید.

بر پایه این گزارش، شاخص کیفی هوا در خرمشهر ۱۷۱، بندر ماهشهر ۱۶۱، آبادان ۱۵۹، بهبهان ۱۵۶، هویزه ۱۵۴، کارون ۱۵۲ و دشت آزادگان ۱۵۱ AQI ثبت شد که بیانگر وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

این سامانه همچنین اعلام کرد: شوشتر با شاخص ۱۴۷، اهواز ۱۴۲، مسجدسلیمان ۱۳۸، شوش ۱۳۵، اندیمشک ۱۳۴، شادگان ۱۳۲، امیدیه ۱۳۱، آغاجاری ۱۱۸، ملاثانی ۱۰۸ و گتوند ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهرهای اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، رامهرمز، لالی و هفتکل در شرایط قابل قبول گزارش شده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که دهدز تنها شهری است که امروز هوای پاک را در استان خوزستان تجربه کرده است.