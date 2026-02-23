چهار آلبوم از یک خواننده بختیاری منتشر شد؛ همکاری با چند پژوهشگر

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های موسیقایی «آرام» با موسیقی و تنظیم مرتضی شفیعی، «تغییر» با موسیقی و تنظیم مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش از جمله آثاری هستند که نسخه مجازی آنها طی روزهای گذشته به خوانندگی رحیم عدنانی از هنرمندان، خوانندگان و پژوهشگران موسیقی استان چهارمحال و بختیاری پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

آلبوم «آرام» اثری با موسیقی و تنظیم مرحوم مرتضی شفیعی، اشعار سیاوش کُرد و سام کُرد، دکلمه اردشیرصالح پور و خوانندگی رحیم عدنانی پروژه اولی است که طی روزهای گذشته در دسترس شنوندگان قرار گرفت.

مرتضی شفیعی نوازنده ویولن و ویولن آلتو، مسیح مردیها نوازنده ویولن، امیرحسین سیدهندی نوازنده ویولن و ویولن آلتو، محمود سیدهندی نوازنده تار، روح الله کبیری نوازنده تار، فاطمه عدنانی نوازنده سنتور، ارحام سیدهنری نوازنده سنتور، سپهر رستگارپناه نوازنده سازهای کوبه ای، امیرحسین عدنانی نوازنده عود، گل بهار جهانبخش نوازنده سه تار، محمدحسین بهرامی نوازنده نی و هم خوان، مسعود یونسی نوازنده سنتور و هم نواز آواز گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

«وقتی آن بادها»، «کولی آواره (افشاری)»، «مرداب دلگیر»، «ساز و آواز سه گاه»، «آشفته (همایون)»، «چندین سال است»، «لحظه رویایی»، «شکوفه بی تاب» عنوان قطعات گنجانده شده در این آلبوم را تشکیل می دهند.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است: «این آلبوم حاوی ۹ قطعه موسیقایی حاوی دکلمه، تصنیف و ساز و آواز است. آلبوم آرام فضای دلنشین را برای شنونده تداعی کرده و در عین حال سرشار از تکنیک‌های ناب موسیقی ایرانی هست که توسط استاد رحیم عدنانی ایجاده شده‌اند.»

«تغییر» عنوان اثر دیگری به خوانندگی و آهنگسازی رحیم عدنانی، تنظیم مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش و اشعار مولانا، سوگل مشایخی، زینب ممبینی و گویندگی بهار صادقی است که در قالب پروژه ای در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی بختیاری منتشر شده است.

«عشق ممتد»، «آوا ابوعطا»، «تغییر»، «ممنونتم گئو»، «آواز بارون مهر»، «عشق تو»، «بارون مهر»، «یادتو» از جمله آثاری هستند که در این آلبوم منتشر شده اند.

پویا جهانمردی نوازنده ویولن، مهدی معظمی نوازنده ویولنسل، مجتبی صادقی نوازنده سنتور، کامبیز جهانبخش نوازنده تار، امیرمحمد رضایی نوازنده کمانچه، محمدحسین بهرامی نوازنده نی، بهار صادقی نوازنده بم تار، لیلا باغستانی نوازنده سه تار، محسن بکرانی نوازنده تمبک و دف، رویا باغستانی نوازنده دف و دایره، رضا خاکزاد نوازنده دهل، شنتیا حیدری نوازنده پیانو، مهدی بهرامی نوازنده نی گروه اجرایی این آلبوم تشکیل می دهند.

پروژه سوم از مجموعه کارهای رحیم عدنانی اثری با عنوان «آرُم» است که با شعرهای سیاوش کرد و موسیقی و تنظیم مرتضی شفیعی منتشر شده است.

«بُهار» در دستگاه همایون، «مرچه کِردُم» در آواز بیات اصفهان، «بَلگِ گل» در آواز افشاری، «تشنه» در آواز افشاری، «آرُم» در دستگاه سه گاه نیز عنوان آثاری هستند که در این آلبوم پیش روی شنوندگان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته اند.

مرتضی شفیعی نوازنده ویولن و ویولن آلتو، مسیح مردی ها نوازنده ویولن، امیرحسین سید هندی نوازنده ویولن و ویولن آلتو، محمود سیدهندی نوازنده تار، روح الله کبیری نوازنده تار، فاطمه عدنانی نوازنده سنتور، ارحام سید هندی نوازنده سنتور، سپهر رستگار پناه نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای، امیرحسین عدنانی نوازنده عود، گل بهار جهانبخش نوازنده سه تار گروه نوازندگان آلبوم هستند.

در توضیح این آلبوم آمده است: آلبوم آرُم حاصل همکاری مشترک رحیم عدنانی و استاد زنده یاد مرتضی شفیعی و نسخه بختیاری آلبوم آرام است. این آلبوم حاوی ۳ ترانه و ۲ ساز و آواز است که در دستگاه‌های همایون و سه گاه و همچنین آوازهای بیات اصفهان و افشاری اجرا شده‌اند. حضور استاد فقید مرتضی شفیعی به عنوان تنظیم کننده و همچنین نوازنده ویولن فضای خارق‌العاده‌ای را به این آلبوم داده است.»

آلبوم «غمزه» چهارمین اثر منتشر شده با صدا و آهنگسازی کلام رحیم عدنانی، موسیقی و تنظیم مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش و شعر سیاوش کرد است که در قالب اثری با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

کامبیز جهانبخش نوازنده تار و هم خوان، امیرمحمد رضایی نوازنده کمانچه و کمانچه آلتو، محمدحسین بهرامی نوازنده نی، بهار صادقی نوازنده بم تار و هم خوان، ابوالفضل بهارلو نوازنده سنتور، رحمان مومنی نوازنده عود، محسن بکرانی نوازنده تمبک، پویان جمشیدی نوازنده بندیر، رویا باغستانی نوازنده دف، حمید سروری زاده نوازنده دهل و دایره گروه نوازندگان این آلبوم هستند.

«غمزه»، «گوی آتش»، «مه رو»، «جامه نور»، «غنچه»، «ساقی»، «تنگ غروب»، «گیسو کمند» عنوان قطعاتی است که در این پروژه گنجانده شده اند.

در توضیح این آلبوم آمده است: آلبوم غمزه بی‌شک یکی از آثار فاخر موسیقی ملی ایران است که حاصل همکاری مشترک استاد رحیم عدنانی به عنوان خواننده و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش به عنوان سازنده موسیقی و تنظیم است. این آلبوم در دی‌ ماه ۱۴۰۴ با اشعاری از دکتر سیاوش کُرد روانه بازار موسیقی ایرانی شده است. تنوع بی‌نظیری از ترانه و آواز در آلبوم «غمزه» به چشم می‌خورد که شنونده را از موسیقی اصیل ایرانی سیراب خواهد کرد.

رحیم عدنانی از جمله هنرمندان فعال عرصه موسیقی در حوزه های خوانندگی و پژوهش است که فراگیری آواز و موسیقی را نزد هنرمندانی چون رضوی سروستانی، محمدرضا شجریان، حمیدرضا نوربخش، علی اکبر شکارچی، محمدعلی کیانی نژاد، هانیه کیان و پویا سرایی گذرانده است.

انتشار چند آلبوم در حوزه های ملی و مقامی مرتبط به موسیقی بختیاری از جمله «مندگار»، «شولیز»، «کنار»، «دا»، «حریر شبنم»، «دل رسوا»، «داینی»، «آرم»، «زمان بی کرانه»، «دینشت»، «تغییر»، «غمزه»، «چندار» و برگزاری چندین کنسرت در ایران و کشورهای مختلف از جمله ترکیه، دانمارک، هلند و سوئد بخشی از فعالیت های اجرایی عدنانی در عرصه موسیقی هستند.