معلم روستایی که جزو دانشمندان یک درصد جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سلسله گفت و گو های خبرنگار مهر با نخبگان، چهره های علمی و هنری امروز به سراغ آرش اسفرم یکی از دانشمندان یک درصد جهانی از کهگیلویه و بویراحمد رفتم.

نامش امروز در فهرست یک و دو درصد دانشمندان پراستناد جهان می‌درخشد، اما مسیرش از کلاس‌های چندپایه روستاهای دیشموک آغاز شد.

از کلاس‌های چندپایه تا رؤیای دانشگاه

گفت‌وگو را از جایی آغاز می‌کنیم که همه‌چیز شروع شد، روستای اسفندان دیشموک.

آرش اسفرم با لبخندی از روزهایی می‌گوید که در کلاس‌های چندپایه درس می‌خواند،کلاس‌هایی با حداقل امکانات اما حداکثر انگیزه.

او می‌گوید: در آن سال‌ها شاید امکانات آموزشی محدود بود، اما اشتیاق یادگیری در میان ما موج می‌زد. معلمان دلسوزی داشتیم که به ما یاد دادند هیچ محدودیتی نمی‌تواند مانع پیشرفت شود.

همان روزها بود که علاقه‌اش به علوم تجربی و به‌ویژه شیمی شکل گرفت؛ علاقه‌ای که بعدها مسیر زندگی حرفه‌ای‌اش را تعیین کرد.

مسیر دانشگاهی و ورود به عرصه پژوهش

اسفرم پس از طی کردن مقاطع تحصیلی با موفقیت، به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مشغول به فعالیت شد و امروز دانشیار شیمی تجزیه و رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی این دانشگاه است.

او درباره انتخاب رشته شیمی تجزیه می‌گوید: شیمی تجزیه پلی میان علم و کاربرد است، از داروسازی تا محیط‌زیست. این رشته به ما امکان می‌دهد مسائل واقعی جامعه را با ابزار علم حل کنیم.

تمرکز پژوهش‌های او بر آنالیز ترکیبات دارویی، استخراج و شناسایی مواد مؤثره گیاهان دارویی و توسعه روش‌های نوین آنالیزی است؛ حوزه‌ای که با ظرفیت‌های بومی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز هم‌خوانی دارد.

حضور در فهرست دانشمندان پراستناد جهان

قرار گرفتن نام دکتر اسفرم در فهرست یک و دو درصد دانشمندان پراستناد جهان، نقطه عطفی در کارنامه علمی اوست؛ افتخاری که حاصل سال‌ها پژوهش مستمر، انتشار بیش از ۱۷۰ مقاله بین‌المللی و ثبت بیش از ۱۴ هزار استناد علمی است.

او در این‌باره می‌گوید: این موفقیت یک دستاورد فردی نیست؛ نتیجه کار تیمی با دانشجویان پرتلاش و همکاری با پژوهشگران داخلی و خارجی است.

به گفته او، گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی و حضور در پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، نقش مهمی در افزایش کیفیت و اثرگذاری پژوهش‌ها داشته است.

پژوهش برای حل مسائل بومی

یکی از محورهای مهم فعالیت‌های دکتر اسفرم، پیوند دادن پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای منطقه‌ای است.

او معتقد است استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر تنوع گیاهان دارویی ظرفیت کم‌نظیری دارد و باید با پژوهش‌های هدفمند، این ظرفیت را به ثروت و اشتغال تبدیل کرد.

اسفرم تأکید می‌کند: اگر پژوهش به حل مسئله منجر نشود، از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است. ما تلاش کرده‌ایم تحقیقات‌مان در حوزه گیاهان دارویی، علاوه بر تولید علم، به توسعه منطقه هم کمک کند.

توصیه به دانش‌آموزان مناطق محروم

در پایان گفت‌وگو، وقتی صحبت از دانش‌آموزان مناطق محروم می‌شود، لحنش صمیمی‌تر می‌شود. او که خود از دل همان مناطق برخاسته، می‌گوید: مهم نیست از کجا شروع می‌کنید؛ مهم این است که باور داشته باشید می‌توانید. محدودیت‌ها واقعی‌اند، اما اراده و پشتکار می‌تواند آن‌ها را کم‌رنگ کند.

داستان زندگی آرش اسفرم، روایتی است از پیوند تلاش، امید و علم؛ مسیری که از کلاس‌های چندپایه دیشموک آغاز شد و به فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد جهان رسید.