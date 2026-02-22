۴۸۸۵ بازرسی در بازار اصفهان؛ تعزیرات با ۱۷۱۵ پرونده پای کار است

به گزارش خبرنگار مهر، برات علی صلاحی پیش از ظهر امروز، یکشنبه سوم اسفند، در همایش اجرایی طرح نظارت استانی با اشاره به ریشه‌های دینی نظارت بر بازار اظهار کرد: اصل نظارت بر بازار از موضوعات جدانشدنی در اسلام است که هم از منظر نقلی و هم عقلی مورد تأکید قرار گرفته و تا جایی پیش رفته که امیرالمؤمنین علی(ع) شخصاً با حضور در بازار با متخلفان برخورد می‌کرد.

مقابله با زیاده‌خواهی تشدید می‌شود

وی بُعد عقلی نظارت بر بازار را ناظر بر مقابله با زیاده‌خواهی افراد بازاری‌نما دانست و افزود: کسبه برای ما محترم هستند، اما کاسب‌نماها افراد اندکی‌اند که قانون را چراغ راه خود قرار نمی‌دهند و با قانون‌شکنی و تعرض به حقوق مردم، شرایط را دشوار می‌کنند؛ موضوعی که در وضعیت اقتصادی فعلی، ضرورت تلاش و دقت ما را دوچندان می‌سازد.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان در ادامه با قدردانی از زحمات همه دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: از کسبه، بازاریان، دستگاه‌های نظارتی و همه افرادی که قرار است در اجرای این طرح نظارتی همراه تعزیرات باشند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به محورهای طرح ویژه نظارتی سازمان تعزیرات در پایان سال جاری گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مردم کشور به دلیل زیبایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان اصفهان، این استان را به‌عنوان مقصد سفرهای نوروزی خود انتخاب می‌کنند، بر همه ما واجب است مسیر ورود و حضور آنان را با نظارت دقیق‌تر و چندبرابری هموار کنیم.

صلاحی با تأکید بر لزوم جلوگیری از اجحاف احتمالی برخی افراد در بازار افزود: ما میراث‌دار شرایط مطلوبی هستیم که گذشتگان برای ما ایجاد کرده‌اند و با عملکرد مناسب و برنامه‌ریزی درست، موجب شده‌اند اصفهان مقصد سفر بسیاری از هموطنان در ایام نوروز باشد؛ اکنون نیز حقوق مردم خط قرمز همکاران من در تعزیرات است و باید شایسته این اعتماد باشیم.

وی عملکرد بازرسان در سال گذشته را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: در ایام اجرای طرح نظارتی سال گذشته، چهار هزار و ۸۸۵ مورد بازرسی انجام شد که رقم قابل توجهی است؛ از این تعداد، برای نزدیک به یک‌سوم موارد پرونده تشکیل شد و یک‌هزار و ۷۱۵ مورد برخورد مؤثر توسط بازرسان صورت گرفت که همه این اقدامات با همکاری دستگاه‌های نظارتی انجام شد.

بازرسی‌ها تا ۱۵ فروردین ادامه دارد

سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان از دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در طرح نظارتی خواست فعالیت خود را تا پانزدهم فروردین ادامه دهند و گفت: علاوه بر بازرسی‌های صبح و بعدازظهر، در ماه مبارک رمضان و حتی پس از افطار نیز نظارت‌ها باید استمرار داشته باشد.

وی افزود: در کنار وظایف دستگاه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، اداره استاندارد، نیروی انتظامی و سپاه که همگی با تمام ظرفیت در این طرح حضور دارند، گشت‌های مشترکی نیز در تعزیرات حکومتی طراحی شده است تا با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها، بازدارندگی تخلفات با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

صلاحی با ابراز امیدواری نسبت به مشاهده نتایج این نظارت همه‌جانبه توسط مردم، تأکید کرد: از اهداف اصلی این طرح می‌توان به رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده‌ها، نگاه فرابخشی و هم‌افزایی با بازرسان دستگاه‌های نظارتی با تأکید رئیس سازمان، همکاری در اجرای سیاست‌های دولت در حوزه نظارت و تنظیم بازار و حمایت از فضای کسب‌وکار و اصناف متحد در برابر التهابات کاذب اشاره کرد.

وی افزود: اگرچه در ۱۱ قلم کالا اصلاحات اقتصادی انجام شده، اما در برخی کالاهایی که از ارز استفاده نمی‌کنند نیز همچنان شاهد زیاده‌خواهی و سوءاستفاده هستیم که برخورد با این موارد در دستور کار جدی قرار دارد.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های نظارتی را برای جلوگیری از این وضعیت ضروری دانست و گفت: با بسترسازی برای جلب مشارکت مردم می‌توان اعتمادسازی کرد؛ همچنین خوش‌برخوردی با مردم یک ضرورت است و انتظار داریم همکاری نزدیکی با دادستانی برای جلوگیری از احتکار و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها شکل بگیرد.

وی با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها و حضور حداکثری سازمان در برخورد قانونی با اخلالگران بازار توضیح داد: کسبه، واحدهای تولیدی و واردکنندگان باید بدانند تعزیرات در کنار آن‌هاست و هدف ما کمک به فعالیت سالم اقتصادی است؛ بنابراین ورود بازرس به بازار باید احساس آرامش ایجاد کند، نه نگرانی از تضییع حق.

صلاحی انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، جلوگیری از موازی‌کاری و پرهیز از پراکندگی نظارت‌ها را از دیگر اهداف طرح نظارتی نوروز برشمرد و افزود: دستورالعمل نظارت برای همه مناطق و شهرستان‌های استان ابلاغ شده و قرار است بازرسان در قالب یک مجموعه واحد فعالیت کنند تا هیچ محله یا بازاری بدون نظارت نماند و در مقابل، برخی مناطق دچار نظارت‌های تکراری نشوند.

وی تمرکز اصلی طرح را مناطق توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اعلام کرد و گفت: نظارت‌ها در موضوع کالابرگ نیز انجام می‌شود و در کنار چندین همت جرایم ثبت‌شده، آنچه موجب رضایت ماست، ثبت ۱۱ میلیارد تومان تخلف در حق شکات خصوصی است که نشان‌دهنده اثربخشی نظارت‌هاست.