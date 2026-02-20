فرمانده نیروی هوایی ارتش شهادت خلبان فیروزمند را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش، طی پیامی، شهادت سرهنگ خلبان مهدی پیروزمند که در سانحه هوایی شامگاه روز پنج شنبه به مقام شامخ شهادت نائل آمد، را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا» (سوره احزاب، آیه ۲۳)

شهادت، عالی‌ترین مرتبت یک سرباز در آستان الهی است و این افتخار نصیب کسانی می‌شود که دل از تعلقات دنیوی کنده و در مسیر دفاع از عزت و سربلندی این مرز و بوم، جان خویش را در طبق اخلاص نهاده باشد.

شهادت پرافتخار خلبان شجاع و متعهد، شهید سرهنگ خلبان مهدی فیروزمند که در مسیر انجام مأموریت آموزشی و خدمت به امنیت و اقتدار میهن اسلامی، در سانحه هوایی به دیدار معبود شتافت، موجب تأثر و تألم عمیق خاطر شد.

بی‌تردید مجاهدت‌های خاموش و ایثارگرانه خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از آسمان امن کشور، برگ‌های زرینی از ایثار و فداکاری در تاریخ این مرز و بوم است و یاد و نام این شهید والامقام نیز در حافظه پرافتخار مدافعان وطن جاودانه خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این خلبان فداکار به خانواده مکرم، همکاران و همرزمان عزیزم، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان بهمن بهمرد