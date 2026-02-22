جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انصراف برخی باشگاه‌ها از حضور در لیگ برتر والیبال بانوان گفت: تیم‌هایی که بازی‌های آخر آنها تأثیری در نتیجه گیری نداشته از حضور در لیگ انصراف دادند. وقتی تیمی در انتهای جدول قرار دارد و نتیجه‌ای کسب نکرده است، عملکردش تاثیری ندارد. البته طبیعی است که تیم‌ها هزینه‌های رفت‌وبرگشت و تمرین را متحمل نشوند مخصوصاً در لیگ بانوان که اسپانسرینگ کمتر و حمایت مالی محدود است.

وی گفت:به عنوان مثال تیم «کلینیک دکتر فرهاد» در انتهای جدول بود و در دو بازی آخر حضور نداشت، زیرا با حضور در بازی‌ها تنها هزینه می‌کردند و نتیجه‌ای عایدشان نمی‌شد. مشابه همین موضوع برای ملوان هم صادق بود. به نظرم انصراف تیم‌هایی که تغییری در شرایطشان به وجود نمی‌آید خیلی طبیعی است. به خصوص اینکه بخش خصوصی باشد. در این میان البته تنها تیم پدیده‌صنعت اوج گلپایگان بود که بدون برد و با یک امتیاز از حضور در لیگ انصراف داد.

رئیس سازمان لیگ والیبال در مورد شرایط برگزاری لیگ بانوان در مرحله پلی آف گفت: مرحله اول با همان سیستم رفت و برگشت برگزار خواهد شد تا تصمیم نهایی مشخص شود. از شنبه یا یکشنبه هفته آینده مسابقات را شروع می‌کنیم. مرحله اول مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود تا در نهایت چهار تیم نهایی برای میزبانی مشخص شوند.

قوچان نژاد در مورد بحث ویدیو چک و اعتراضاتی که مطرح می‌شود، عنوان کرد: در بازی فولاد سیرجان و شهرداری ارومیه در یک صحنه دو بازیکن به صورت هم نگاه کردند که اصلا این موضوع ربطی به ویدیو چک نداشت. ما تعارف نداریم تکنولوژی چشم عقاب را در اختیار نداریم. تصاویری که از ویدیو چک پخش می‌شود ممکن است از زوایای مختلف دیده شود. ممکن است یک تصویر از یک زاویه خطا نباشد اما از زوایای دیگر کاملا خطای آن مشهود باشد.

وی تأکید کرد: در جریان بازی این دو تیم درخواست‌ داشتند برای ویدیوچک که تا بررسی تصاویر زمان برد. البته ما هم قبول داریم که باید دقت بیشتری در ویدیوچک داشته باشیم، مخصوصاً برای پلی‌آف که حساسیت‌ها دو برابر می‌شود. تلاش می‌کنیم تا حد امکان خطاها کاهش پیدا کند.