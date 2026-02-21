به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم (معوقه) مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران با دو دیدار پیگیری شد که گزارش کامل آن به قرار زیر است:

مس به ماجان باخت اما صعودش قطعی شد

تیم‌های مس رفسنجان و ماجان مازندران در سالن ۹ دی رفسنجان به مصاف یکدیگر رفتند و ماجانی ها سه بر صفر حریف خود را شکست دادند.

تیم ماجان مازندران در ست‌های اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۷ میزبان خود را شکست داد تا به هشتمین برد خود دست یابد و ۲۳ امتیازی شود.

مسی‌ها به رغم شکست به عنوان هشتمین تیم راهی مرحله پلی آف شدند.

هشتمین برد مقاومت مقابل نفت به دست آمد

در نخستین دیدار این هفته که در سالن شهید تندگویان شهر امیدیه شروع شد، تیم‌های نفت امیدیه خوزستان و مقاومت شهرداری تبریز به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم نفت امیدیه در ست‌های اول تا سوم این دیدار به رغم میزبانی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کرد تا هشتمین شکست فصل خود را تجربه کند و دیگر امیدی برای صعود به مرحله پلی آف نداشته باشد.

از سوی دیگر تیم مقاومت به هشتمین برد خود دست یافت و ۲۴ امتیازی شد.

چهار دیدار دیگر این هفته به دلیل حضور نیافتن حریفان برگزار نشد و تیم‌های کلینیک دکتر فرهاد، پدیده صنعت اوج گلپایگان، ملوان تهران و شاهین بندرعامری با باخت فنی روبرو شدند.

نتایج کامل هفته هفتم لیگ برتر زنان

تیم‌های ماجان مازندران، مقاومت شهرداری تبریز، سایپا تهران، مهرگان شیراز، شهر آرکا البرز و فولاد مبارکه سپاهان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

گروه A

نفت امیدیه خوزستان صفر – مقاومت شهرداری تبریز ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

مس رفسنجان صفر – ماجان مازندران ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۲۵)

سایپا تهران ۳ – کلینیک دکتر فرهاد صفر (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)

گروه B

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – شاهین بندرعامری صفر (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)

شهر آرکا البرز ۳ – ملوان تهران صفر (باخت. فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)

مهرگان شیراز ۳ – پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)

جدول لیگ برتر والیبال زنان در پایان مرحله مقدماتی بدین شکل است:

گروه A

سایپا تهران ۸ برد و ۲۴ امتیاز

مقاومت شهرداری تبریز ۸ برد و ۲۴ امتیاز

ماجان مازندران ۸ برد و ۲۳ امتیاز

صنعت مس رفسنجان ۳ برد و ۹ امتیاز

نفت امیدیه ۲ برد و ۸ امتیاز

کلینیک دکتر فرهاد یک برد و دو امتیاز

گروه B

آرکا شهر البرز ۹ برد و ۲۷ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان ۹ برد و ۲۷ امتیاز

شاهین بندر عامری ۶ برد و ۱۸ امتیاز

ملوان تهران ۴ برد و ۱۰ امتیاز

مهرگان فارس یک برد و ۴ امتیاز

پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و یک امتیاز

بدین ترتیب در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های سایپا تهران، مقاومت شهرداری تبریز، ماجان مازندران و صنعت مس رفسنجان از گروه اول و شهر آرکا تبریز، فولاد مبارکه سپاهان، شاهین بندرعامری و ملوان تهران از گروه دوم با کسب رتبه‌های اول تا چهارم به مرحله پلی آف لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۴ صعود کردند.