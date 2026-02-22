به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سادات حیاتشاهی دبیر رویداد سرمایه‌گذاری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران با اعلام این خبر، گفت: در بخش سرمایه‌گذاری این جشنواره، ۱۳۰ تیم از سراسر کشور پیچ‌دک‌های خود را به دبیرخانه ارسال کردند که پس از طی فرآیند بررسی و ارزیابی تخصصی، ۲۰ تیم به مرحله نهایی راه یافتند که در حوزه‌های طراحی و معماری، مد و لباس، اسباب‌بازی، بازی‌های دیجیتال، بسته‌بندی، صنایع‌دستی، فین‌تک، انیمیشن و محیط‌زیست فعالیت داشتند.

وی با تشریح فرآیند برگزاری این رویداد و جذب سرمایه برای شرکتها، واحدهای فناور و استارت‌آپ‌های حاضر، افزود: پس از اعلام نتایج اولیه، فرآیند منتورینگ به‌صورت آنلاین برای تیم‌های راه‌یافته برگزار شد و با آغاز جشنواره در چابهار، دوره‌های فشرده آموزش و منتورینگ حضوری با هدف ارتقای کیفیت ارائه‌ها و آمادگی برای مذاکره با سرمایه‌گذاران و داوران ادامه یافت.

دبیر رویداد سرمایه‌گذاری این جشنواره ادامه داد: در این رویداد، ۲۰ شرکت سرمایه‌گذاری از جمله صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق، دانش‌بنیان برکت، صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی آروند، صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی کریمه، بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام، هلدینگ امید سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سازمان منطقه آزاد چابهار، توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان و مجموعه باد صبا حضور داشتند و در مجموع ۸۴ جلسه تخصصی B2B بین تیم‌ها و سرمایه‌گذاران حاضر، برگزار شد که زمینه‌ساز شکل‌گیری مذاکرات جدی برای جذب سرمایه و توسعه همکاری‌های آتی فراهم شد.

وی گفت: در جریان این رویداد، شرکت دانش‌بنیان برکت مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و تسهیلات قطعی را نهایی کرد. همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز بسته‌ حمایتی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال (با سقف ۱۰ میلیارد ریال برای هر تیم) در قالب تسهیلات ارائه داد و در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذاران داخلی برای حمایت از شرکتها، واحدهای فناور و استارت‌آپ‌های فرهنگی و هنری اختصاص یافت.

سادات تاکید کرد: صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق به‌عنوان مجری رویداد سرمایه‌گذاری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی، تا حصول نتیجه در توافقات بین سرمایه‌گذاران و تیم‌های منتخب، تبادل اطلاعات و مذاکرات را به‌صورت فشرده دنبال می‌کند و سرمایه‌گذاران در حال برگزاری جلسات نهایی جهت انعقاد قراردادها هستند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی ایران را که با هدف تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق، تسهیل فرآیند سرمایه‌پذیری و ایجاد پیوند مؤثر میان ایده‌های نوآورانه و سرمایه‌گذاران با مشارکت صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق برگزار شد در توسعه زیست بوم صنایع خلاق کشور بسیار موثر توصیف کرد و افزود: بخش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جشنواره، زمینه‌ساز تعامل عملی میان تیم‌های خلاق و بازیگران مالی این حوزه بود.

برگزیدگان بخش سرمایه‌پذیری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران

سادات شاهی در ادامه گفت: در آیین اختتامیه جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی با حضور مسئولان، فعالان هنری و فرهنگی، فناوران، شرکت‌های خلاق، سرمایه‌گذاران و دانشجویان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور در مرکز نمایشگاهی و همایش‌های بین‌المللی منطقه آزاد چابهار برگزار شد، برگزیدگان بخش سرمایه‌پذیری این جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند:

وی افزود: هیئت داوران جشنواره بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان نوآوری ایده نسبت به نمونه‌های موجود، حضور فعال و اثرگذار در دوره برگزاری، یادگیرنده بودن، توانایی جذب سرمایه‌گذار، تعهد و انگیزه تیم، امکان‌پذیری فنی و اجرایی ایده، مقیاس‌پذیری مدل کسب‌وکار و ظرفیت توسعه بازار، سه تیم را به‌عنوان «منتخب» و یک تیم را به شرح زیر به‌عنوان «برگزیده» معرفی کرد:

اپلیکیشن «کسب» (سامان‌سازان کسب) به نمایندگی خانم پگاه هاشمی به‌عنوان تیم برگزیده معرفی شد.

استودیو «فانتوکشن گیمز» با محصول پلتفرم گیم و مونوپولی به نمایندگی خانم ستایش‌نژاد محمد، تیم صنایع‌دستی «آناتی» به نمایندگی خانم مریم مرآتی و گروه طراحی «طعم طراحی من» به نمایندگی خانم حسنا لطفی به‌عنوان تیم های منتخب این بخش مورد تقدیر قرار گرفتند.