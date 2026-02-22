  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از استارت‌آپ‌های فرهنگی و هنری

در بخش سرمایه‌گذاری جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی ایران، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذاران داخلی برای حمایت از شرکت ها، واحدهای فناور و استارت‌آپ‌های فرهنگی و هنری اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سادات حیاتشاهی دبیر رویداد سرمایه‌گذاری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران با اعلام این خبر، گفت: در بخش سرمایه‌گذاری این جشنواره، ۱۳۰ تیم از سراسر کشور پیچ‌دک‌های خود را به دبیرخانه ارسال کردند که پس از طی فرآیند بررسی و ارزیابی تخصصی، ۲۰ تیم به مرحله نهایی راه یافتند که در حوزه‌های طراحی و معماری، مد و لباس، اسباب‌بازی، بازی‌های دیجیتال، بسته‌بندی، صنایع‌دستی، فین‌تک، انیمیشن و محیط‌زیست فعالیت داشتند.

وی با تشریح فرآیند برگزاری این رویداد و جذب سرمایه برای شرکتها، واحدهای فناور و استارت‌آپ‌های حاضر، افزود: پس از اعلام نتایج اولیه، فرآیند منتورینگ به‌صورت آنلاین برای تیم‌های راه‌یافته برگزار شد و با آغاز جشنواره در چابهار، دوره‌های فشرده آموزش و منتورینگ حضوری با هدف ارتقای کیفیت ارائه‌ها و آمادگی برای مذاکره با سرمایه‌گذاران و داوران ادامه یافت.

دبیر رویداد سرمایه‌گذاری این جشنواره ادامه داد: در این رویداد، ۲۰ شرکت سرمایه‌گذاری از جمله صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق، دانش‌بنیان برکت، صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی آروند، صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی کریمه، بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام، هلدینگ امید سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سازمان منطقه آزاد چابهار، توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان و مجموعه باد صبا حضور داشتند و در مجموع ۸۴ جلسه تخصصی B2B بین تیم‌ها و سرمایه‌گذاران حاضر، برگزار شد که زمینه‌ساز شکل‌گیری مذاکرات جدی برای جذب سرمایه و توسعه همکاری‌های آتی فراهم شد.

وی گفت: در جریان این رویداد، شرکت دانش‌بنیان برکت مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و تسهیلات قطعی را نهایی کرد. همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز بسته‌ حمایتی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال (با سقف ۱۰ میلیارد ریال برای هر تیم) در قالب تسهیلات ارائه داد و در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذاران داخلی برای حمایت از شرکتها، واحدهای فناور و استارت‌آپ‌های فرهنگی و هنری اختصاص یافت.

سادات تاکید کرد: صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق به‌عنوان مجری رویداد سرمایه‌گذاری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی، تا حصول نتیجه در توافقات بین سرمایه‌گذاران و تیم‌های منتخب، تبادل اطلاعات و مذاکرات را به‌صورت فشرده دنبال می‌کند و سرمایه‌گذاران در حال برگزاری جلسات نهایی جهت انعقاد قراردادها هستند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی ایران را که با هدف تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق، تسهیل فرآیند سرمایه‌پذیری و ایجاد پیوند مؤثر میان ایده‌های نوآورانه و سرمایه‌گذاران با مشارکت صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق برگزار شد در توسعه زیست بوم صنایع خلاق کشور بسیار موثر توصیف کرد و افزود: بخش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جشنواره، زمینه‌ساز تعامل عملی میان تیم‌های خلاق و بازیگران مالی این حوزه بود.

برگزیدگان بخش سرمایه‌پذیری جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران

سادات شاهی در ادامه گفت: در آیین اختتامیه جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی با حضور مسئولان، فعالان هنری و فرهنگی، فناوران، شرکت‌های خلاق، سرمایه‌گذاران و دانشجویان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور در مرکز نمایشگاهی و همایش‌های بین‌المللی منطقه آزاد چابهار برگزار شد، برگزیدگان بخش سرمایه‌پذیری این جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند:

وی افزود: هیئت داوران جشنواره بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان نوآوری ایده نسبت به نمونه‌های موجود، حضور فعال و اثرگذار در دوره برگزاری، یادگیرنده بودن، توانایی جذب سرمایه‌گذار، تعهد و انگیزه تیم، امکان‌پذیری فنی و اجرایی ایده، مقیاس‌پذیری مدل کسب‌وکار و ظرفیت توسعه بازار، سه تیم را به‌عنوان «منتخب» و یک تیم را به شرح زیر به‌عنوان «برگزیده» معرفی کرد:

اپلیکیشن «کسب» (سامان‌سازان کسب) به نمایندگی خانم پگاه هاشمی به‌عنوان تیم برگزیده معرفی شد.

استودیو «فانتوکشن گیمز» با محصول پلتفرم گیم و مونوپولی به نمایندگی خانم ستایش‌نژاد محمد، تیم صنایع‌دستی «آناتی» به نمایندگی خانم مریم مرآتی و گروه طراحی «طعم طراحی من» به نمایندگی خانم حسنا لطفی به‌عنوان تیم های منتخب این بخش مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد خبر 6756396
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها