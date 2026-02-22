به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در نشست کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، با اشاره به ماهیت بیماری‌های غیرواگیر جلب مشارکت مردم را برای پیشگیری، بیماریابی و مراقبت از این بیماری‌ها ضرروری برشمرد و استفاده از ظرفیت جامعه بزرگ کارکنان دانشگاه را بستری مناسب برای اطلاع رسانی و جلب مشارکت مردم عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رفع چالش‌های موجود در پیشگیری، تشخیص و درمان به موقع بیماری‌های غیرواگیر ضرورت اقدامات مبتنی بر برنامه با توجه به منابع و اولویت‌ها را یادآور شد.

قیداری در ادامه به ارائه توصیه‌ها و راهکارهایی برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها در اطلاع‌رسانی و خدمات بهینه پرداخت.

سعید هاشمی نظری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این نشست به ارائه گزارش عملکرد و شاخص‌های برنامه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر پرداخت.

وی در ادامه اقدامات انجام شده در زمینه کنترل بیماری‌های دیابت و فشارخون و غربالگری سرطان‌های روده بزرگ و پستان را تشریح کرد.

معاون بهداشت دانشگاه همچنین به بیان چالش‌ها و انتظارات این برنامه پرداخت.

رضا زندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز بر ارائه فرایندها و اعلام نیازها بر اساس نیازسنجی و اولویت‌ها تاکید کرد و یادآور شد: معاونت درمان دانشگاه برای همکاری در حوزه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر آمادگی دارد.

صادقی و خلیلی، اعضای هیئت علمی پژوهشکده‌های گوارش و کبد و غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته ارائه داده و به اقدامات موثر در اجرای غربالگری بیماری‌های غیرواگیر و سرطان روده بزرگ اشاره کردند. همچنین به بیان ظرفیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای شاخص‌های سلامت در این زمینه پرداختند.

صادقی از طراحی و ساخت کیت‌های غربالگری سرطان روده بزرگ توسط یک شرکت دانش بنیان مستقر در مجموعه پژوهشکده گوارش و کبد خبر داد که می‌تواند به بهبود خودمراقبتی و تشخیص زودرس سرطان‌های روده بزرگ کمک کند.

وی همچنین به اجرای برنامه غربالگری سرطان روده بزرگ در جمعیت ۶ میلیون نفری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ۹ سال گذشته اشاره کرد که با هماهنگی معاونت بهداشت و پژوهشکده گوارش و کبد انجام شده و از جمله اقدامات موثر در حوزه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و یکی از کامل‌ترین برنامه‌های غربالگری اجرا شده در سطح کشور است.

در ادامه اعضای کمیته با اشاره به اقدامات انجام شده آمادگی خویش برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر و بهبود شاخص‌های سلامت را اعلام و اولویت‌ها و راهکارهای اجرایی را بیان کردند.

شهرزاد زاده مدرس رئیس بیمارستان مهدیه نیز به تشریح فعالیت‌های انجام شده در خصوص غربالگری سرطان پستان پرداخت و آمادگی این مرکز برای ارتقای برنامه غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان در زنان ۳۰ تا ۶۹ ساله در مناطق پایلوت کلانشهر تهران را اعلام کرد.