تحقق ۹۰ درصدی تولید محصولات زراعی همدان به دلیل کاهش بارندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بایگانه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت تولید محصولات زراعی استان همدان اظهار کرد: در سال زراعی گذشته با وجود محدودیت‌های اقلیمی، کمبود نهاده‌ها و نوسانات در تأمین کود شیمیایی، از مجموع حدود ۷۱۴ هزار هکتار برنامه ابلاغی کشت محصولات زراعی آبی و دیم، نزدیک به ۶۵۰ هزار هکتار زیر کشت رفت که بیانگر تحقق بیش از ۹۰ درصدی برنامه سطح است.

وی افزود: طبق هدف‌گذاری انجام‌شده، تولید بیش از سه میلیون و ۴۷۰ هزار تن محصول زراعی برای استان پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل کاهش محسوس بارندگی‌ها به‌ویژه در مناطق دیم‌خیز، میزان تولید نهایی به حدود سه میلیون و ۱۳۰ هزار تن رسید که معادل تحقق حدود ۹۰ درصد برنامه تولید است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر دیم‌خیز بودن بخش قابل توجهی از اراضی استان ادامه داد: در سال‌های همراه با تنش رطوبتی و خشکسالی، بخشی از مزارع دیم به‌ویژه گندم و جو، علی‌رغم انجام عملیات کشت، به مرحله برداشت نمی‌رسند که این مسئله مهم‌ترین عامل کاهش سطح برداشت و افت تولید نهایی محسوب می‌شود.

وی افزود: در مقابل، در بخش محصولات آبی، عملکرد اغلب محصولات مطابق برنامه محقق شد؛ هرچند در برخی محصولات پرآب‌بر نظیر یونجه، به‌دلیل محدودیت منابع آبی، سطح زیر کشت نسبت به برنامه ابلاغی کاهش یافت که این اقدام در راستای مدیریت مصرف آب و اجرای سیاست‌های کلان بخش کشاورزی صورت گرفت.

بایگانه درباره وضعیت سال زراعی جاری نیز گفت: کشت‌های پاییزه گندم، جو و کلزا در سطح استان انجام شده و در محصول گندم، سطحی حدود ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار هکتار مطابق برنامه ابلاغی زیر کشت رفته است، اما کم‌بارشی شدید پاییز سبب شده بخش قابل توجهی از اراضی دیم با سبز نشدن یا رشد ضعیف مواجه شوند.

وی افزود: حتی در صورت بهبود شرایط جوی در فصل بهار، کاهش عملکرد در مزارع دیم قطعی خواهد بود و استمرار کمبود بارش‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده و مزارع آبی را نیز با کم‌آبیاری و افت عملکرد روبه‌رو کند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه در رابطه با به سایر محصولات زراعی اظهار کرد: در محصول جو، با وجود کمبود بذر اصلاح‌شده در سطح کشور، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد سطح برنامه‌ای در استان محقق شده است. در حوزه دانه‌های روغنی به‌ویژه کلزا نیز به‌دلیل مشکلات سال گذشته در تأمین بذر و کاهش اعتماد کشاورزان، سطح زیر کشت به حدود یک‌هزار و ۴۰۰ تا یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار محدود شده است.

وی استفاده از فناوری‌های نوین را از رویکردهای مهم این بخش دانست و گفت: برای افزایش دقت در پایش و برآورد سطح واقعی زیر کشت، از تصاویر ماهواره‌ای و پایش پهپادی بهره گرفته شده است.

بایگانه با تأکید بر اجرای الگوی کشت در استان اظهار کرد: راهبرد اصلی بخش زراعت، پایبندی کامل به برنامه الگوی کشت است؛ به‌گونه‌ای که در محصولات آبی از سطح ابلاغی فراتر نرویم و با تمرکز بر افزایش عملکرد در واحد سطح، تولید را با مصرف آب کمتر حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در اراضی دیم نیز «طرح پایداری تولید» با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال اجراست که هدف آن توسعه کشت گیاهان تناوبی، کاهش آیش، افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای حاصلخیزی خاک است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار هکتار اراضی آیش در استان افزود: این اراضی ظرفیت مناسبی برای کشت حبوباتی مانند نخود و عدس، دانه‌های روغنی نوین نظیر کاملینا، گیاهان دارویی و علوفه دیم دارند؛ محصولاتی که علاوه بر صرفه اقتصادی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

وی تأمین علوفه دیم را یکی از راهبردهای مهم حمایت از دامداران عنوان کرد و گفت: توسعه کشت علوفه دیم می‌تواند با مصرف آب کمتر، علوفه‌ای باکیفیت برای واحدهای دامداری فراهم کرده و در شرایط افزایش قیمت نهاده‌های دامی، به پایداری تولید گوشت و سایر محصولات دامی کمک کند.