پایان کار متهم مجازی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بهمنی اظهار کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر تهدید فرزند وی به انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته ، مشخص شد فرد تهدیدکننده که در یکی از استان‌های همجوار سکونت داشته با سوءاستفاده از تصاویر شخصی، قصد ایجاد فشار روانی و اخاذی از شاکی را داشته است که ضمن هماهنگی با مقام قضایی، پرونده به‌صورت نیابتی به مرجع قضایی استان مربوطه ارسال شد.

سرهنگ بهمنی اظهار داشت: با تلاش همه جانبه و بهره گیری از شیوه های پلیسی متهم که از اقوام نزدیک شاکی بوده شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر و در بازرسی‌های فنی انجام‌شده، تعدادی ادله دیجیتال مرتبط با جرم استخراج و تلاش‌های متهم برای حذف آثار جرم ناکام ماند.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و پرونده در حال رسیدگی است.