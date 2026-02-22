۳۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در پلدختر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی پلدختر ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش شهروندان طرح ویژه برخورد با وسایل نقلیه‌ای که با حرکات پرخطر، حرکات نمایشی یا ایجاد آلودگی صوتی در سطح معابر و اطراف پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و یا به علت عدم نصب پلاک، سبقت غیرمجاز پلاک مخدوش عدم ارائه گواهینامه و مدارک مربوطه و عدم استفاده از کلاه ایمنی موجب اخلال در نظم عمومی می‌شوند طی چند روز گذشته در این شهرستان به اجرا در آمد.

شاپور گراوند، افزود: در این طرح تعداد ۳۲ وسیله نقلیه متخلف شامل ۲۳ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت، شناسایی توقیف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر با بیان اینکه برخورد پلیس با مخلان نظم و آرامش اجتماعی جدی، مستمر و بدون مماشات است، تصریح کرد: رانندگانی که با انجام حرکات خطرناک ایجاد صدای ناهنجار یا تغییر در وضعیت فنی وسایل نقلیه باعث سلب آسایش عمومی شوند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

سرهنگ گراوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار مخاطره‌آمیز در سطح معابر موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.