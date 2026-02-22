۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

کشف ۱۹ کیلوگرم تریاک در میناب

میناب- فرمانده انتظامی شهرستان میناب از کشف ۱۹ کیلوگرم ماده مخدر تریاک و دستگیری ۲ نفر قاچاقچی و سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی با همکاری پاسگاه انتظامی گوربند شهرستان میناب روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۱۹ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب اظهار داشت: در این رابطه دو متهم و سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ محمد رستمی با بیان اینکه گسترش قاچاق مواد مخدر اثرات منفی بر جامعه دارد و امنیت جامعه را برهم می‌زند، در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و برهم زنندگان امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از اهداف پلیس در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه است.

کد خبر 6756482

