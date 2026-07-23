وقوع بیشترین تصادفات موتورسیکلت‌ در شهرکرد و سامان

روح‌الله بیادار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تردد موتورسیکلت‌ها در فصل گرما، نسبت به سواری نوجوانان و کودکان با این وسیله پرخطر هشدار داد.

وی با بیان اینکه در حدود ۳۰ درصد تصادفات استان، موتورسیکلت‌ها حضور دارند تصریح کرد: متاسفانه چه موتورسوار مقصر باشد و چه نباشد، آسیب اصلی متوجه موتورسوار می‌شود، زیرا هیچ حفاظی ندارد و صدمات آن اغلب شدید و منجر به نقص عضو دائمی است.

جانشین رئیس پلیس راهور چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بررسی سن موتورسواران حادثه‌دیده نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها بین ۱۶ تا ۱۸ سال هستند، موتورسیکلت به‌عنوان وسیله‌ای ذاتاً پرخطر، در اختیار نوجوانی قرار می‌گیرد که هیجانات سنی بر او غلبه دارد، قوانین را به درستی نمی‌شناسد و ترسی از عواقب آن ندارد.

بیادار اذعان داشت: حلقه گمشده این موضوع، نقش نظارتی و کنترلی والدین است، بسیاری از والدین با وجود آگاهی از خطر این وسیله، تحت اصرار فرزندان، موتورسیکلت را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، در بیمارستان‌ها هنگام ترسیم کروکی بارها شاهد هستیم که والدین می‌گویند «زورمان به فرزندمان نمی‌رسد» یا «آنقدر اصرار کرد که خریدیم».

وی یادآور شد: شهرستان سامان به‌ویژه حاشیه زاینده‌رود و شهرکرد، آمار حوادث موتورسیکلت بالاتری نسبت به میانگین استانی دارند.

جانشین رئیس پلیس راهور استان چهارمحال و بختیاری از والدین درخواست کرد که موتورسیکلت در اختیار نوجوانان قرار ندهند و اذعان داشت: اگر فرزندان اصرار به خرید موتورسیکلت کردند، پدر و مادرها با فراهم ساختن شرایط قانونی اقدام به خرید کنند.

بیادار گفت: بیش از یک سال است که نوجوانان ۱۶ ساله می‌توانند با مراجعه به آموزشگاه‌ها گواهینامه موتورسیکلت بگیرند، پس از آن بیمه کردن موتور، استفاده از کلاه ایمنی و رعایت کامل قوانین الزامی است.

وی خطاب به نوجوانان و جوانان تاکید کرد: لحظه‌ای لذت از سرعت و حرکات نمایشی ارزش آسیب‌های دائمی مانند ضایعه نخاعی را ندارد که تا آخر عمر همراه فرد باشد.

جانشین رئیس پلیس راهور چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با هماهنگی دادستان مرکز استان، هر موتورسیکلتی که به دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان، حرکات نمایشی یا تک‌چرخ زدن توقیف شود، تا پایان تابستان در پارکینگ نیروی انتظامی خواهد ماند، این اقدام برای حفظ جان موتورسواران و آرامش ترافیکی جامعه انجام می‌شود.

بیادار خاطرنشان کرد: ایجاد یک پیست موتورسواری استاندارد و ایمن برای تخلیه هیجانات سنی جوانان در محیطی کنترل‌شده، بسیار ضروری است.

وی اضافه کرد: تصادف فقط برای دیگران نیست، اما این حوادث تلخ و غیرقابل جبران ممکن است برای عزیزان خودمان نیز رخ بدهد، حوادث ترافیکی با وجود جاذبه‌های ظاهری، گاهی داغی ابدی بر دل خانواده‌ها می‌گذارند.