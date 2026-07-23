  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

امام جمعه دشتی: اتحاد مقدس عرصه را بر دشمن تنگ کرده است

امام جمعه دشتی: اتحاد مقدس عرصه را بر دشمن تنگ کرده است

بوشهر- امام جمعه دشتی با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با تکیه بر «اتحاد مقدس» عرصه را بر دشمنان تنگ کنیم و اجازه ندهیم توطئه‌های آنان به نتیجه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان با اشاره به موفقیت‌های اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح کشورمان با اقتدار، سیلی محکمی به دشمن وارد کردند و به فضل الهی به‌زودی شاهد شکست کامل دشمنان و پیروزی رزمندگان اسلام خواهیم بود.

وی با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی، افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ پایگاه نماز جمعه در سراسر کشور به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود که این ظرفیت عظیم، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی نظام اسلامی است.

امام جمعه دشتی نماز جمعه را قرارگاه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: نماز جمعه باید پل ارتباطی میان مردم و مدیران باشد و زمینه انتقال مطالبات مردم و تبیین خدمات نظام را فراهم کند.

زاهددوست با بیان اینکه بصیرت‌افزایی و امیدآفرینی از مهم‌ترین رسالت‌های نماز جمعه است، خاطرنشان کرد: نماز جمعه پشتوانه مستحکم انقلاب اسلامی، کانون وحدت، همبستگی و انسجام ملی است و هرچه این پایگاه مردمی باشکوه‌تر و اثرگذارتر برگزار شود، امید، نشاط و پیشرفت در جامعه افزایش خواهد یافت.

وی بر حضور پررنگ‌تر مدیران دستگاه‌های اجرایی در آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه تأکید کرد و گفت: مدیران باید بیش از گذشته در این سنگر فرهنگی حضور داشته باشند و ادارات نیز نقش و مسئولیت خود را در همکاری با ستاد نماز جمعه به‌خوبی ایفا کنند.

امام جمعه دشتی از تلاش‌های فرماندار دشتی، معاونان فرمانداری، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و همه مدیران شهرستان قدردانی کرد و افزود: وفاق، همبستگی و هم‌صدایی میان مسئولان، مردم و نیروهای مسلح باید همچنان حفظ و تقویت شود تا بتوانیم با اقتدار از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کنیم.

کد مطلب 6896693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها