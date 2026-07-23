امام جمعه دشتی: اتحاد مقدس عرصه را بر دشمن تنگ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان با اشاره به موفقیت‌های اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح کشورمان با اقتدار، سیلی محکمی به دشمن وارد کردند و به فضل الهی به‌زودی شاهد شکست کامل دشمنان و پیروزی رزمندگان اسلام خواهیم بود.

وی با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی، افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ پایگاه نماز جمعه در سراسر کشور به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود که این ظرفیت عظیم، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی نظام اسلامی است.

امام جمعه دشتی نماز جمعه را قرارگاه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: نماز جمعه باید پل ارتباطی میان مردم و مدیران باشد و زمینه انتقال مطالبات مردم و تبیین خدمات نظام را فراهم کند.

زاهددوست با بیان اینکه بصیرت‌افزایی و امیدآفرینی از مهم‌ترین رسالت‌های نماز جمعه است، خاطرنشان کرد: نماز جمعه پشتوانه مستحکم انقلاب اسلامی، کانون وحدت، همبستگی و انسجام ملی است و هرچه این پایگاه مردمی باشکوه‌تر و اثرگذارتر برگزار شود، امید، نشاط و پیشرفت در جامعه افزایش خواهد یافت.

وی بر حضور پررنگ‌تر مدیران دستگاه‌های اجرایی در آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه تأکید کرد و گفت: مدیران باید بیش از گذشته در این سنگر فرهنگی حضور داشته باشند و ادارات نیز نقش و مسئولیت خود را در همکاری با ستاد نماز جمعه به‌خوبی ایفا کنند.

امام جمعه دشتی از تلاش‌های فرماندار دشتی، معاونان فرمانداری، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و همه مدیران شهرستان قدردانی کرد و افزود: وفاق، همبستگی و هم‌صدایی میان مسئولان، مردم و نیروهای مسلح باید همچنان حفظ و تقویت شود تا بتوانیم با اقتدار از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کنیم.