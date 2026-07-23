به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شایعات زبادی پیرامون انتقال احتمال رودری کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه منچسترسیتی و برنده توپ طلای ۲۰۲۴ به رئال مادرید در فضای مجازی مطرح شده بود که خوزه فلیکس دیاز خبرنگار اسپانیایی خبر داد باشگاه رئال مادرید تاکنون تماسی با رودری نداشته است.
این خبرنگار در صفحه مجازی خود اعلام کرد: باشگاه رئال مادرید از ادامه انتشار شایعات درباره احتمال جذب رودری، هافبک اسپانیایی منچسترسیتی، بهشدت ناراضی شده و این موضوع را بهطور رسمی به اطلاع مدیران باشگاه انگلیسی رسانده است.
مدیران رئال مادرید برای پایان دادن به گمانهزنیهای رسانهای، با مسئولان منچسترسیتی تماس گرفته و تأکید کردهاند که هیچگونه مذاکره یا تماسی با این باشگاه درباره انتقال رودری انجام نشده است. همچنین مدیران رئال از اینکه نام این باشگاه بهصورت مداوم در اخبار و شایعات مربوط به آینده این بازیکن مطرح میشود، ابراز نارضایتی کردهاند.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که در داخل باشگاه رئال مادرید، برخی از مدیران و تصمیمگیران معتقدند رودری میتواند تحول بزرگی در سبک بازی این تیم ایجاد کند. از نگاه این افراد، تواناییهای فنی، قدرت بازیسازی، مدیریت جریان مسابقه و کیفیت بالای این هافبک اسپانیایی، او را به یکی از بهترین گزینهها برای تقویت خط میانی کهکشانیها تبدیل کرده است.
با وجود این ارزیابی مثبت، در شرایط فعلی هیچ برنامه عملی یا مذاکرات رسمی برای جذب رودری در دستور کار رئال مادرید قرار ندارد و دیدگاههای مطرحشده صرفاً در حد ارزیابیهای داخلی باقی مانده است. از این رو، انتقال هافبک منچسترسیتی به سانتیاگو برنابئو در مقطع کنونی بیش از آنکه یک پروژه واقعی باشد، در حد شایعات رسانهای تلقی میشود.
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