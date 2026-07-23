سرهنگ مرتضی مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل برای برگزاری کنگره استانی در شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: تولیدات فرهنگی شامل بیش از ۴۰ عنوان کتاب جدید، راه‌اندازی سایت مشترک اطلاعات شهدا و برگزاری یادواره‌های متعدد در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی اقدامات به سه بخش قبل، حین و بعد از اجلاسیه، تصریح کرد: مقدمات برگزاری کنگره استانی شهدا فراهم شده و از اوایل شهریورماه آماده اجرای مراسم اصلی خواهیم بود.

مولایی افزود: بخش جدی اقدامات پیش از اجلاسیه، تولیدات فرهنگی است. به مدد شهدا مقدمات چاپ بیش از ۴۰ عنوان کتاب جدید فراهم شده که بخش عمده آن آماده است و در نمایشگاه جانبی کنگره عرضه خواهد شد.

بیش از ۱۵۰۰ یادواره شهدا در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دبیر ستاد کنگره ملی شهدا ادامه داد: یکی از اقدامات مهم قبل از کنگره، برگزاری یادواره‌ها در سطوح مختلف است؛ از یادواره شخصی و محله‌ای تا یادواره‌های حوزه‌ای و شهرستانی سال گذشته و سه ماه نخست امسال بیش از ۱۵۰۰ یادواره برگزار شده است. دو شهرستان باقی‌مانده نیز در خردادماه یادواره‌های خود را برگزار کردند.

وی با اشاره به به‌روزرسانی تصاویر شهدا گفت: هم‌اکنون بیش از ۹۵ درصد تصاویر شهدای گرانقدر در شهرها و روستاهای استان به‌روزرسانی و نصب شده است.

مولایی از تولید بیش از ۱۰۰ اثر چندرسانه‌ای و فضای مجازی خبر داد و عنوان کرد: حدود ۱۵ فیلم کوتاه موبایلی و چندین سرود در حال تولید است تا در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها بازنشر شود.

وی اضافه کرد: انتشارات «ماه‌نشان» از سال گذشته فعال شده و کتاب‌های مرتبط با شهدا در آن چاپ می‌شود. همچنین پژوهش سرگذشت شهدا در سطوح عمومی و تخصصی انجام می‌گیرد که خروجی آن شامل کتاب، مستند، رمان، کلیپ و آثار کودک و نوجوان خواهد بود.

۲۷۵۰ شهید در چهارمحال و بختیاری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار شهدا اشاره کرد و گفت: با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمار دقیق و متقنی بر اساس دو مولفه «وجود قبر شهید در استان» و «پرونده در بنیاد شهید استان» تهیه شد. بر این اساس مجموع شهدای انقلاب، دفاع مقدس، دفاع حرم، امنیت، جنگ ۱۲ روزه رمضان و شهدای گمنام به ۲۷۵۰ شهید رسید.

مولایی افزود: سپاه پاسداران و بنیاد شهید مشترکاً در حال راه‌اندازی سایت اطلاعات و آمار شهدا هستند که تمامی داده‌های مربوط به شهدا در آن بارگذاری خواهد شد و یکی از دستاوردهای مهم کنگره خواهد بود.

برنامه‌ریزی برای ۱۰ شب اجلاسیه و فعالیت کمیته‌های تخصصی در این استان

وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های مختلف ستاد کنگره گفت: کمیته تشریفات در حال بررسی و دعوت مهمانان و برنامه‌ریزی اسکان است. کمیته پشتیبانی نیز تمامی نیازهای پشتیبانی را فراهم می‌کند. پیش‌بینی برگزاری ۱۰ شب اجلاسیه داریم.

مسئول دبیرخانه کنگره به فعالیت‌های کمیته دانش‌آموزی اشاره کرد و افزود: از سال گذشته اقدامات بسیار خوبی از جمله یادواره‌های خانگی، مدرسه‌ای، کلاسی و پژوهش سرگذشت شهدا انجام شده است. کمیته کودکان و نوجوانان نیز در حال فراهم کردن فضای شاد، مفرح و آموزنده با محتوای ایثار و شهادت برای این گروه سنی در حاشیه اجلاسیه و نمایشگاه است.

مولایی در پایان خاطرنشان کرد: همه کمیته‌ها با جدیت مشغول فعالیت هستند و ان‌شاءالله خروجی این زحمات در اجلاسیه پایانی در معرض دید مردم شریف، به ویژه جوانان و نوجوانان قرار خواهد گرفت.