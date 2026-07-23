  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

چهارمحال و بختیاری به استقبال کنگره ملی شهدا می‌رود

چهارمحال و بختیاری به استقبال کنگره ملی شهدا می‌رود

شهرکرد- دبیر ستاد کنگره ملی شهدا در چهارمحال و بختیاری از آمادگی کامل برای برگزاری کنگره ملی در شهریورماه در این استان خبر داد.

سرهنگ مرتضی مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل برای برگزاری کنگره استانی در شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: تولیدات فرهنگی شامل بیش از ۴۰ عنوان کتاب جدید، راه‌اندازی سایت مشترک اطلاعات شهدا و برگزاری یادواره‌های متعدد در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی اقدامات به سه بخش قبل، حین و بعد از اجلاسیه، تصریح کرد: مقدمات برگزاری کنگره استانی شهدا فراهم شده و از اوایل شهریورماه آماده اجرای مراسم اصلی خواهیم بود.

مولایی افزود: بخش جدی اقدامات پیش از اجلاسیه، تولیدات فرهنگی است. به مدد شهدا مقدمات چاپ بیش از ۴۰ عنوان کتاب جدید فراهم شده که بخش عمده آن آماده است و در نمایشگاه جانبی کنگره عرضه خواهد شد.

بیش از ۱۵۰۰ یادواره شهدا در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دبیر ستاد کنگره ملی شهدا ادامه داد: یکی از اقدامات مهم قبل از کنگره، برگزاری یادواره‌ها در سطوح مختلف است؛ از یادواره شخصی و محله‌ای تا یادواره‌های حوزه‌ای و شهرستانی سال گذشته و سه ماه نخست امسال بیش از ۱۵۰۰ یادواره برگزار شده است. دو شهرستان باقی‌مانده نیز در خردادماه یادواره‌های خود را برگزار کردند.

وی با اشاره به به‌روزرسانی تصاویر شهدا گفت: هم‌اکنون بیش از ۹۵ درصد تصاویر شهدای گرانقدر در شهرها و روستاهای استان به‌روزرسانی و نصب شده است.

مولایی از تولید بیش از ۱۰۰ اثر چندرسانه‌ای و فضای مجازی خبر داد و عنوان کرد: حدود ۱۵ فیلم کوتاه موبایلی و چندین سرود در حال تولید است تا در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها بازنشر شود.

وی اضافه کرد: انتشارات «ماه‌نشان» از سال گذشته فعال شده و کتاب‌های مرتبط با شهدا در آن چاپ می‌شود. همچنین پژوهش سرگذشت شهدا در سطوح عمومی و تخصصی انجام می‌گیرد که خروجی آن شامل کتاب، مستند، رمان، کلیپ و آثار کودک و نوجوان خواهد بود.

۲۷۵۰ شهید در چهارمحال و بختیاری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار شهدا اشاره کرد و گفت: با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمار دقیق و متقنی بر اساس دو مولفه «وجود قبر شهید در استان» و «پرونده در بنیاد شهید استان» تهیه شد. بر این اساس مجموع شهدای انقلاب، دفاع مقدس، دفاع حرم، امنیت، جنگ ۱۲ روزه رمضان و شهدای گمنام به ۲۷۵۰ شهید رسید.

مولایی افزود: سپاه پاسداران و بنیاد شهید مشترکاً در حال راه‌اندازی سایت اطلاعات و آمار شهدا هستند که تمامی داده‌های مربوط به شهدا در آن بارگذاری خواهد شد و یکی از دستاوردهای مهم کنگره خواهد بود.

برنامه‌ریزی برای ۱۰ شب اجلاسیه و فعالیت کمیته‌های تخصصی در این استان

وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های مختلف ستاد کنگره گفت: کمیته تشریفات در حال بررسی و دعوت مهمانان و برنامه‌ریزی اسکان است. کمیته پشتیبانی نیز تمامی نیازهای پشتیبانی را فراهم می‌کند. پیش‌بینی برگزاری ۱۰ شب اجلاسیه داریم.

مسئول دبیرخانه کنگره به فعالیت‌های کمیته دانش‌آموزی اشاره کرد و افزود: از سال گذشته اقدامات بسیار خوبی از جمله یادواره‌های خانگی، مدرسه‌ای، کلاسی و پژوهش سرگذشت شهدا انجام شده است. کمیته کودکان و نوجوانان نیز در حال فراهم کردن فضای شاد، مفرح و آموزنده با محتوای ایثار و شهادت برای این گروه سنی در حاشیه اجلاسیه و نمایشگاه است.

مولایی در پایان خاطرنشان کرد: همه کمیته‌ها با جدیت مشغول فعالیت هستند و ان‌شاءالله خروجی این زحمات در اجلاسیه پایانی در معرض دید مردم شریف، به ویژه جوانان و نوجوانان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6896685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      به استقبال کنگره شهدا بزرگ ترین رویداد فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری می رویم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها