۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

ساختارشکنی کف دانشگاه در سایه غفلت و تسامح غیرمدبرانه

امروز سوم اسفندماه نیز در دانشگاههای تهران، شریف و چند دانشگاه دیگر شاهد ناآرامی هایی بودیم و سوال این است که در فضای محدود و محصور دانشگاه چرا باید یک ناآرامی دو روز ادامه یابد؟ 

به گزارش خبرنگار مهر، با حضوری شدن دانشگاهها، جمعی از دانشجویان دانشگاه ها تصمیم گرفتند با برگزاری تجمعاتی هم یاد شهدای حوادث دیماه را گرامی بدارند و هم نسبت به فتنه آمریکایی-صهیونیستی ۱۸و ۱۹دی اعلام موضع کنند.

البته چنین تجمع هایی با ماهیت دانشگاه که نباید نسبت به وقایع جاری کشور بی تفاوت باشد سازگار است . اولین تجمع روز شنبه اتفاق افتاد و طی آن در دانشگاه شریف و تهران دانشجویان با در دست داشتن تصاویر شهدا و پرچم جمهوری اسلامی ایران به راهپیمایی در سطح دانشگاه پرداختند.

اما ماجرا از آنجا به حاشیه کشیده شد که جمعی با شعارهای انحرافی و خارج از ساختار به تجمع دانشجویان حمله کردند.

مسئول سیاسی بسیج دانشگاه شریف ماجرا را اینگونه شرح می دهد: صبح شنبه عده‌ای از دانشجویان عزادارنما با عنوان عزاداری مقابل سلف دانشگاه تجمع کردند اما عزاداری نکردند و با سر دادن شعارهایی علیه ایران و دست و هلهله، فضای دانشگاه را ملتهب کردند. در جریان این تنش‌ها، تعدادی از دانشجویان پای کار انقلاب با سنگ مورد حمله قرار گرفتند و حتی دو نفر از انان در بیمارستان بستری شد. در این اتفاق شاهد «پرتاب چاقو» و هتاکی و فحاشی بودیم ولی دانشجویان انقلابی پای کار ایران ماندند و پرچم ایران را محکم دستشان گرفتند.

انتقادها اما به سمت رویکردهای مدیریتی وزارت علوم روان است؛ از تسامح با برخورد دانشجوهای مسئله دار تا حراست صحیح از فضای دانشگاهها. بخشی از این انتقادات در صحبتهای مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نمود دارد. بنیامین شیعی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از دانشجویان مسئله‌دار میگوید: چهار روز از زمانی که برخی مسئولان از عدم بازداشت یک دانشجو حمایت کردند گذشته و در این مدت، تنها مواضعی که اتخاذ شده، در جهت توجیه و کاهش هزینه اقدامات رادیکال و خشونت‌آمیز در دانشگاه بوده است. همین دانشجویان در آینده علیه همان مسئولان اقدام خواهند کرد.

مسئول بسیج دانشجویی با خطاب قرار دادن وزیر علوم بیان می کند: دانشجو یا دانشجونما دقیقاً چه اقدام دیگری باید انجام دهد تا با او برخورد شود؟ آیا باید چاقو بکشد، بطری و سنگ پرتاب کند، تهدید کند، گروه‌های سازمان‌یافته تشکیل دهد، فضای مجازی را مسموم کند یا دست به تحریم بزند؟

وی با انتقاد از تعطیلی سازوکارهای انضباطی در دانشگاه‌ها اشاره دارد: از سه سال پیش تاکنون، اگر دانشجویی کوچک‌ترین تخلفی انجام می‌داد، بلافاصله کمیته انضباطی تشکیل می‌شد، اما اکنون حتی یک جلسه کمیته انضباطی در دانشگاه‌ها برگزار نشده و وزیر علوم به این موضوع افتخار می‌کند.

نتیجه چنین ضعف هایی است که می بینیم در حالی که چندین هفته از فتنه خونین ۱۸و ۱۹دی گذشته، عده ای درصدد این هستند که اتش ان فتنه را در کف دانشگاههای کشور دوباره شعله ور کنند و با سردادن شعارهای هنجارشکن، در دست گرفتن پرچم منحوس پهلوی و پرتاب سنگ و چاقو به سمت سایر دانشجویان و تخریب اماکن دانشگاه آتش فتنه ای جدید را برافروزند.

طبق بررسی ها تعدادی از لیدرهای ساختارشکنی های اخیر در دانشگاههای علوم‌پزشکی، دارای تابعیت مضاعف آمریکا، بلژیک و اسپانیا بوده و با وعده ارائه کمک هزینه‌های تحصیلی و خرید خودرو و ماشین به دانشجویان، آنها را برای حضور در تجمعات همراه کرده‌اند.این در حالیست که در اغتشاشات ضدحجاب سال ۱۴۰۱ نیز این افراد نقشی محوری داشته‌اند.

دهم دیماه بود که خبر تغییر مدیران حراست برخی دانشگاهها که مهم ترین آن دانشگاه شریف است توسط وزارت علوم اعلام شد و امروز می بینیم که از کف همین دانشگاه بدترین اتفاقات ساختارشکنانه شروع می شود و نه تنها در دوم اسفند بلکه در روز بعد یعنی امروز یکشنبه سوم اسفندماه هم ادامه می یابد.

    • DE ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      اگر تاریخ جنبش دانشجویی 7 دهه گذشته را بررسی کنیم، گر چه همواره بر ضد حاکمیت مستقر بوده، اما بر ضدِ امپریالیسم-صهیونیسم و طرفدار فرودستان هم بود. از چهار دهه پیش با پیشبرد برنامه های اقتصادی فرادست-محور و بر ضدِ فرودستان، ساختار اجتماعی دانشگاه ها، بویژه در رشته های فنی-پزشکی- ...، دگرگون شده است. بالای 50 درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی "شریف" به خانواده های دِهَک 10 تعلق دارند! بنابراین سمت و سوی این "ناجنبش" دانشجویی هم به ارتجاع گرایش پیدا کرد.
      • از استان فارس IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        مانند الگویشان آمریکاوغرب. دانشجویان ضد نظام اخراج گردند. وهزینه های مصرفی این سیران و به بی درد را به خانواده های بی بضاعت دهید.
      • حسین IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
        دهک نه و ده به دانشگاه شریف و تهران راه پیدا نخواهد کرد ....نه توان مالی دارد و نه .....لطفا تجمعات دانشجویی را دهک بندی نکنید ....دهک ده همیشه پای انقلاب بوده اند و زندگی فقیرانه هم داشته اند
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      دانشجو و چاقو کشی با هم جور در نمیاد لیدر دارن
      • مجید IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        با مسائل جامعه ساده لوحانه نمی‌شود برخورد کرد الان در هر نقطه از کشور مشکلاتی مملکت داره بقولی همه را با یک چوب نمی‌توان زد
    • آریائی IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      دانشجوی چاقوکش را هم تجربه کردیم - حتما وعده بورس شهر های شیطان را بهش دادند. جقدر خود باختگی
      • ناشناس IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        وقتی ظرفیت دانشگاه‌ها را بالا میبرن و قبولی در دانشگاه مثل آب خوردن شده بعضی بیسواد ها و کم عقل ها هم وارد دانشگاها میشن. دانشجو اصلا بفکر درس نیست. چون هدفش نیست برای رفع بیکاری اومده.
    • حق گو IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      جالبه،،، دانشجویی تو سیستم آموزشی این مملکت و حکومت قد کشیده باشه و بعد پرچم پهلوی به دست، کف دانشگاه باشه!.یعنی واقعاً در مورد حکومت منحوس پهلوی اطلاعاتی نداره؟؟؟؟
      • شرف IR ۰۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        چرا ندارند دارند ولی عده ای همه چیز را نمیدانند عده ای هم چشم سرشان کور است همون طور که فردی دفعه اول به سمت مواد میره نمیدونه داره کار اشتباهی میکنه حتی سالها بعد از اعتیاد هم باز نمیفهمه وقتی به بد بختی افتاد تازه میفهمه این جماعت از اون دسته هستند
      • مازندران IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        تا اطلاعات که میگی چی باشه دروغ باشه راست باشه ساختگی باشه.اون رژیم بد یا خوب گذشت اینها که الان هستن باید خوبی کنن تا معترض نشن ملت. من بدی کنم بگم قبلی بدتر بود؟ اینکه نشد دلیل.
      • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        مگر شما نمی دانید بعضی از خانواده های این ها فقط کانال های ماهواره ای را تماشا می کنند
    • محمد IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      دانشگاه بایستی جای علم و دانش باشه شده جای سرگرمی و تفریحگاه
    • ناشناس IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      هر قشری که اجنبی واجنبی پرستی را پیشه کند قطعاً مورد دارد یا مزدور است ویا نادان.
    • IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      دانشجوهای خاطی باید اخراج بشوند اینها همان لیدرهای خیابانی هستند که بچه های مردم رابه کشتن میدادندمجلس باید ورود بکند وزیرجوابگو بکنند کسانی درسال401اخراج شده بودند چرا دوباره برگردنداند همچنین استادان خاطی باید اخراج بشوند اینها هرگز بدرد ملت نخواهند خورد جایی هم نفوذ بکنند جاسوس موساد خواهند شد
    • بزرگمهر IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      اینها یا دانشجو نیستند و یا دانشجوی بی مطالعه هستند و از دوران سیاه سلطنت بی خبر هستند. این ها لیدر دارند که دانشجو نیست. آن عده به اصطلاح دانشجو را اخراج کنید. چون آنها با ایران و ملت ایران نیستند و سرباز پیاده نظام سلطه هستند.
    • مهدی IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      اینهایی که نشون دادین واقعا شلوغ میکنند سر عقل بیاریدشون
    • IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      مشکل از مدیران و اساتید است نه دانشجویان .همانهایی که در خفا دانشجویان مخالف را تحریک، تطمیع و حمایت می کنند .حتی نمره های خوب می دهند
    • IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      مردم آگاه ما در ۲۲دی و ۲۲ بهمن آتش فتنه را به سوی دشمن برگرداندند و تو دهنی تاریخی به آنان زدند
    • IR ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      با این دانشجوها برخورد نمیشه حداقل رییس دانشگاه رو اخراج کنید تا کسی بیاد که بتونه اینا رو کنترل کنه
    • IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      اصلا نباید اجازه می دادید. هر دو طرف راهپیمایی کنند دانشگاه جای علم و تحصیل است. .چه موافق چه دلگیر از ساختار .
    • خشم مقدس مردمی IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      اینها اگر مزدور دشمن نیستند پس چه هستند‌.‌.سایه تهدید دشمن روی سر این مملکت است و این وطن فروشان خائن برای آمریکا و اسراییل گربه رقصانی میکنند‌...لعنت بر وطن فروشان و خائنان...نمی دانند و یا نمی خواهند بفهمند که اگر دشمن بر مملکت ما تسلط یاید نه خودشان و نه زنشان و نه مادرشان و نه دخترشان ودر یک کلام ناموسشان باقی نمی ماند‌...لعنت خدا بر وطن فروشان....🤮🤮🤮🤮🤮
    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      متأسفانه این جوانان خیلی خیلی بی تجربه هستند کاش می فهمیدند که پهلوی عروسک آمریکا و اسرائیل هست و دلش برای ایران و ایرانی نمی سوزه .آمریکا و اسرائیل از این نا آرامی ها اون هم در دانشگاه خیلی خیلی خوشحال هستند . کاش دانشجوها به درس هاشون می رسیدند تا بتونند کمکی به مردم ایران کنند .بخدا دیگه هیچ خانواده ای طاقت داغ عزیزش را نداره.تو را خدا طعمه نشید از خواب غفلت بیدار شوید.
      • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        نظر شما نمره اش ۲۰ است، بله واقعاً بی تجربه هستند و با شستشوی مغزی کانال های ماهواره بزرگ شده اند و در دبستان و دبیرستان هم نظام آموزشی نتوانسته درک واقعی از دوران پهلوی را به آنها منتقل کند، به نظر من درک فجایع دوران پهلوی برای دانش آموزان مهم تر از یادگیری ریاضی و فیزیک و سایر درس هاست و در الویت قرار دارد.
      • قلندر IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
        احسنت به این حرف حساب.کاش گوش شنواباشه
    • علی IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      حرفی که میزنم بر اساس تحقیقات نیست و نظر خودم هست. وقتی که عدالت آموزشی رو بهش توجه نمی‌کنیم آنوقت باعث میشه که فقط قشر های خاصی از جامعه وارد دانشگاه‌ هایی مانند شریف بشن و بر اساس منافع همون عده ای که هرگز به عدالت در تمام حوزه هاش اعتقادی ندارند، عمل کنن. متأسفانه برخی از دانشجویان خیلی آینده نگر نیستن و کاملا احساسی ‌و بدون تفکر یا آگاهانه با دشمن همراهی میکنن.. دانشجوی عزیز هر گونه حرکت تو برای کارگر جامعه هم هزینه ایجاد میکنه.. لطفا به اندازه ادعایی که داری مطالعه داشته باش.
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      تاثیر گذار بود
    • علی IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      دانشجویی که دم از پهلوی می زند باید خیلی بی سواد و احمق و نادان باشد تاریخ را نخوانده این اشخاص از جنس همان اوباش و ارازل، اجیر شده بیرون هستند که در دانشگاه نفوذ کرده و افکار فاشیستی دارند
    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      خداوند لعنت رضا پهلوی کنه
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      بی سوادهایی که نام دانشجو را یدک می کشند و خود هم نمی دانند یا می دانند که اکنون جاده صاف کن رژیم صهیونی و آمریکا و بر ضد مردم و کشور خود اقدام می کنند نباید اجازه تحصیل داشته باشند و همین کشوری که نام و نانش را می خورند تخریب کنند.
    • حیف از خون شهیدان IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      همه این رفتارها فقط و فقط بخاطر کم کاری و عدم برخورد قاطع ( دولت ، قوه قضاییه ، مجلس و نیروی انتظامی ) با ( خائنین و وطن فروشان در همه جاها و پستها و.... ) است . آیا اگر این اغتشاشات و خیانتها در آمریکا و سایر کشورها بود پوستشان را نمیکندند؟؟؟ تاکی واقعا تاکی مدارا و خیانت به خون شهدا؟؟؟؟؟؟
    • سید محمود افضلی IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      خوب دولت اگر کشور را به درستی اداره کند این اتفاق هر گز رخ نمی دهد
    • بهروز IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      همه ما از شرایط اقتصادی دولت پزشکیان شاکی هستیم از دولت دوم روحانی شاکی هستیم ولی با انسجام ملی و با کمک همدیگر میتوانیم از این بحران اقتصادی عبور کنیم واقعا کجای دنیا به مراکز نظامی حمله می‌کنند و می‌گویند اعتراض داریم کجای دنیا به نیروهای نظامی حمله می‌کنند و می‌گویند اعتراض داریم کجای دنیا دانشجویان چاقو و کلت می‌برند کجای دنیا در کیف گیتار دانشجو اسلحه پیدا می‌کنند کجای دنیا در اعتراضات این همه اسلحه میارند تو را خدا کمی عاقلانه عمل کنید دشمنان جنایتکار پشت مرزهای ایران مستقر شدند
    • مرام IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      دانشجو نما چیه بگو اراذل اوباش، دیکتاتور ،سرکوبگر،اینقدر منطق و اساس حمایتشون از پهلوی بی‌ارزش و بی منطقه که مجبورند برا به کرسی نشاندن حرفاشون از سرکوبگری و دیکتاتوری استفاده کنند مرگ بر دانشجو مزدور
    • خلیج فارس ایران IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      هیچ جای دنیا به دانشجویان اینقدر بها نمی‌دهند جز ایران هر دانشجویی خلاف قانون رفتار کرد باید محاکمه شوند قرار نیست هر طور که دلشان میخواد رفتار کنند
      • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
    • محمد IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      این تروریست ها در تمام جهان دلشون به قدرت شیطانی آمریکا گرمه ... باید سر شیطان بزرگ را زد ... باید ارتش آمریکا نابود بشه تا همه ی نیروهای شیطانی اش در جهان از هم بپاشد ... اون نخ این مهره هاست ....
    • Nader IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      دانشجویان باید بیش ازسایراقشارجامعه هوشیارباشند؛چون دانشگاه جای علم وتحصیل است؛وازسوی دیگر دانشجویان هرگز نبایستی فریب دشمنان خارجی؛ بلاخص رژیم صهیونی غاصب وآمریکای جنایتکار رابخور ند!ونیزنبایدتحت تهدیدوتاثیرشازده پهلوی شوند!دشمن همیشه دشمنه!
    • ه IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      دانشجو نما بودند اینا لیدر داشتند بچه های ما هم دانشجو هستند وهدفشون فقط درس وتحصیل هست مرگ بر پهلوی
    • شاپور IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      این هایی که تو انشگاه پرچم مقدس ایران رواتیش میزنن یه مشت وطن فروش بی شخصیت وبی خانواده هستن نه دانشجووفرهیخته ایناحیونن بجای دانشگاه بایدبه طویله بروند
    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      از کی تا حالا چاقو کش هم شده دانشجو؟؟یه مشت بی وطن بی ریشه .بندازین بیرون اینا و از دانشگاه.مفت رفتن دانشگاه،اخرشم مثل الان جفتک می‌زنن از ایران میرن .اینا فقط هزینه و بار اضافی برای نظام آموزشی کشور هستن.
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      آفرین به این دانشجوی شجاع وطن دوست
    • خادم الحسین کرم رضامافی بالانی IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      باسلام وعرض ادب به فرمایش حضرت علی ع عالم بی عمل مثل شتری است که کتاب حمل میکند به فرمایش امام خمینی ملا شدن چه اسان آدم‌ شدن چه مشکل. ما زمان پهلوی را دیدیم واز او عبور کردیم اگر اینها آدم باشند دوباره دنبال پهلوی راه نمی افتن . خداوند انهارا به راه راست هدایت فرماید انشاءالله
    • رویا IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      تف به شما دانشجویان بی‌غیرت که مملکت رو به آشوب می کشانید چرا اینقدر بی توجه به التهاب کشور و کشتار منافقین و تروریستا و وطن فروش های خائن هستند ما کشور خودمان رو همینطوره دوست داریم
    • ناشناس IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      این دانشجو ها باید اخراج شوند لیاقت دانشگاه را ندارند این ها لیاقت امنیت و استقلال را ندارند ارزش استقلال و امنیت را نمی‌دانند
    • یاسر IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      همرو باز داشت کنید وهم جریمه نقدی.واخراج
    • ایران IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      درست میفرمایید همش که نمیشه مثل گذشته ها با تسامح برخورد کرد،کمی جدیت هم لازمه بالاخره،
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      آمریکا دزد است! دزد نفت. مردم آمریکا غذای خود را با خون و دزدی می‌خورند. مرگ بر دزد. مرگ بر دیکتاتور!
    • دین محمد IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      اگرمدارکی موجود مبنی برتحریک دشمن هست ان دانشجوباید جوابگو باشد با دلایل محکمه پسند
    • ذوالفعلی مکنون IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      لعنت خداوند بردانشجوی ضد نظام دانشجوی ضدنظام ازابلیس بدتراست
    • شهاب IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      برخورد جدی میشد این جور ی نمیشد.
    • طوفان IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      دانشجویانی که اینگونه رفتار می‌کنند متأسفانه سواد فرهنگی ندارند و بسیار ساده لوحانه رفتار می‌کنند فقر مالی ندارند ولی فقر فرهنگی و عقلی دارند
    • سارا IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      سلام فقط میتونم بگم باعث تأسف هست که دانشجوی ایرانی باید رفتار بچه ها را داشته باشه و باید مواظبش باشند معترض به چی هست دولت؟ من نمی‌گم مشکلات نیست اما خود اون به عنوان یک دانشجو ایرانی برای خانه و وطنش چکار کرده اون سلبریتی آشغال که از اونور میگه بکشید بریزید داد بزنید کار درست اینه که مملکت را به بیگانه بدیم تا اونا اظهار نظر کنند پس خون اینهمه شهید که برای کشورشان جنگیدند و شهید شدند چی میشه خیلی دوست دارم از همین افراد بپرسم زمان امام حسین شما واقعا کمک امام حسین میکردین ؟

