۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

معاون حقوقی رئیس جمهور درگذشت محمد قمی را تسلیت گفت

حجت الاسلام انصاری در پیامی درگذشت حاج محمد قمی نماینده ادوار مجلس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در پیامی، درگذشت حاج محمد قمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام‌ انصاری به شرح زیر است:

«انّا لله و انّا الیه راجعون

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حاج شیخ محسن قمی دامت‌توفیقاته

درگذشت برادر گرامی‌تان، مرحوم مغفور جناب آقای حاج‌محمد قمی، موجب اندوه و تأثر گردید. فقدان این چهره ارجمند که عمر خویش را در مسیر خدمت به مردم، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و همراهی صادقانه با آرمان‌های انقلاب اسلامی سپری کرد، ضایعه‌ای دردناک برای خاندان معزز و نیز برای همه آشنایان و ارادتمندان ایشان است.

این مصیبت را به جنابعالی، خاندان مکرم قمی و عموم بازماندگان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و حشر با اولیای الهی و برادران و مادر شهیدشان برای جناب‌عالی و سایر بستگان داغدار، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مجید انصاری

معاون حقوقی رئیس‌جمهور

رامین عبداله شاهی

