به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و نود و هشتمین جلسه شورا در جریان بررسی اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برای سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه سه مورد لایحه بهای خدمات کارشناسی برای این حوزه هر ساله به شورا ارائه میشود، اظهار کرد: ما افزایش بها در این بخش را با توجه به تورم تصویب میکنیم.
وی افزود: در موضوع بهای خدمات کارشناسی فنی و آموزشی خدمات تخصصی ایمنی آتش نشانی، شهرداری پیشنهاد ۴۵ درصد را مطرح کرد که ما این میزان را تایید کردیم.
بابایی در ادامه یادآور شد: خدمات تخصصی ایمنی و آتش نشانی از مواردی هستند که ارگانها و نهادهای خصوصی و دولتی از این سازمان دارند و یا شامل خدمات تخصصی درخواست برای فیلمهای سینمایی است. به هر حال پیرو درخواست آنها تجهیزات ارسال میشود که ما در این بخش با افزایش ۴۵ درصدی موافقت کردیم.
وی با اعلام اینکه دومین بهای خدمات به کارشناسی سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها اختصاص دارد، گفت: برای ساختمانهای بلند مرتبه ما سامانه پایش هوشمند را در مصوبات شورا قید کردیم که نمونه آن را در ساختمان پلاسکو در حال فعالیت است. برای این بخش نیز ۳۵ درصد افزایش را پیشبینی کردهایم.
بابایی با تاکید بر اینکه در بخش بهای خدمات فنی و ایمنی آتشنشانی نیز ۴۵ درصد افزایش پیشنهاد شده بود، اظهار کرد: در این بخش هم ۳۵ درصد افزایش تایید شده است. این بهای خدماتی است که در زمان صدور پروانه شهرسازی صرفاً برای ساختمانهای غیرمسکونی به استثنای مساجد، حسینیهها، مدارس و خیریهها اخذ میشود.
گفتنی است؛ اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برای سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
