به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان خرمآباد موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی اشرافیت میدانی و بهرهگیری از شیوههای نوین کشف جرم، موفق شدند دو باند حرفهای سارقان منازل را شناسایی کنند که اعضای آنها بهصورت سازمانیافته اقدام به سرقت از منازل شهروندان میکردند.
فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: مأموران در دو مرحله عملیات منسجم و غافلگیرانه، پنج نفر از اعضای اصلی این باندها را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۶۰ گرم طلاجات چهار دستگاه لپتاپ و مقادیر قابلتوجهی اموال مسروقه کشف شد که ارزش تقریبی آنها برابر نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار هاشمی فر با اشاره به ادامه روند تحقیقات، بیان کرد: متهمان در بازجوییهای تخصصی - منزل اعتراف کردهاند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به قضائی معرفی شدند فی تاکنون به ۱۲ فقره سرقت
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان، تصریح کرد: باتوجهبه نزدیکشدن به ایام پایانی سال، شهروندان هشدارهای انتظامی را جدی بگیرند، نسبت به نصب دوربینهای مداربسته و دزدگیر در منازل اقدام کنند، طلاجات و اشیای قیمتی خود را در صندوق امانات بانکها نگهداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
