نتایج اخیر آسیب شناسی خواهد شد/ سوءتفاهم با اوسمار برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی درباره شرایط این تیم در نیم‌فصل دوم اظهار داشت: متأسفانه با وجود تلاش‌های گسترده کادر فنی، مدیریت و بازیکنان، نتوانستیم نتایج مطلوبی را کسب کنیم و به همین دلیل از هواداران عذرخواهی می‌کنم. این اطمینان را می‌دهم که همه اعضای باشگاه با جدیت بیشتری برای موفقیت پرسپولیس تلاش خواهند کرد تا این تیم همچنان سربلند باشد. در حال حاضر نیز روند آسیب‌شناسی در دستور کار قرار دارد و در همین راستا جلساتی با بزرگان تیم، اعضای هیئت‌مدیره و مسئولان باشگاه برگزار کرده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر سرخ‌پوشان مقابل تیم خیبر خرم‌آباد افزود: در آن مسابقه بدشانس بودیم و از فرصت‌های گلزنی خود استفاده نکردیم. نبود هواداران در ورزشگاه نیز مزید بر علت شد و به تیم ضربه زد. همچنین در اختیار نداشتن ورزشگاه آزادی هم از دیگر مشکلاتی بود که با آن مواجه بودیم.

خلیلی یکی از چالش‌های اصلی تیم را مصدومیت بازیکنان عنوان کرد و گفت: در بسیاری از مسابقات ترکیب تیم کامل نبوده و اوسمار ویرا در نیم‌فصل دوم نتوانسته از تمام ظرفیت بازیکنان استفاده کند. به همین دلیل قرار است جلساتی با بدنسازان و کادر پزشکی برگزار کنیم تا دلایل این مصدومیت‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود. تمرینات طول فصل، برنامه‌های پیش‌فصل و کیفیت زمین‌ها از جمله عواملی هستند که می‌توانند در بروز آسیب‌دیدگی‌ها نقش داشته باشند.

معاون ورزشی پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: اغلب بازیکنان مصدوم اکنون شرایط بازی را پیدا کرده‌اند، اما همچنان محمدحسین کنعانی‌زادگان و امین کاظمیان در اختیار کادر فنی نیستند و سایر نفرات مشکلی برای همراهی تیم ندارند.

خلیلی در ادامه صحبت‌های خود درباره شرایط باشگاه پرسپولیس به موضوع نقل‌وانتقالات نیم‌فصل اشاره کرد و گفت: تمامی جابه‌جایی‌های نیم‌فصل، چه در بخش ورودی و چه خروجی، زیر نظر اوسمار ویرا انجام شد و تصمیمات فنی با هماهنگی کامل اتخاذ شد. در شرایط فعلی نیز با توجه به اینکه هر بازیکن جدید برای هماهنگی با تیم به زمان نیاز دارد، برنامه‌ای برای جذب بازیکن تازه نداریم.

وی درباره برخی مباحث مطرح‌شده پیرامون ارجاع برخی موضوعات به مدیریت باشگاه توضیح داد: بحث مطرح‌شده در قالب یک نامه بود و اوسمار به برخی مسائل مدیریتی کلان اشاره داشت. همان‌طور که کادر فنی در حوزه فنی اختیارات مشخصی دارد، مدیریت و هیئت‌مدیره نیز در حوزه‌های کلان تصمیم‌گیری می‌کنند. برخی دلخوری‌ها وجود داشت که برطرف شد و اکنون اختیارات اوسمار در رختکن و مدیریت تیم کاملاً برقرار است و او اختیار تام دارد. سوءتفاهم‌هایی شکل گرفته بود که با گفت‌وگو حل شد و دیگر ضرورتی برای پرداختن به آن وجود ندارد. ارتباط میان مدیریت، کادر فنی و بنده به‌عنوان معاون ورزشی کاملاً نزدیک و مستمر است و پیش و پس از هر مسابقه در ارتباط هستیم.

خلیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اظهارات برخی بازیکنان پس از مسابقات اخیر پرداخت و گفت: به نظر من علی علیپور باید تمرکز خود را بیش از گذشته روی مسائل فنی بگذارد و وارد حاشیه نشود. خبرنگاران وظیفه تولید خبر دارند و با طرح برخی پرسش‌ها به دنبال پاسخ هستند و طبیعی است که بازیکن هم در آن فضا صحبت کند. درباره قرارداد علیپور و سروش رفیعی باید بگویم هر دو بازیکن قرارداد دو ساله داشتند و از نظر مالی نیز بیش از ۵۰ درصد دریافتی خود را دریافت کرده‌اند. بنابراین باشگاه به تعهداتش عمل کرده و با حمایت مالکان نیز به این روند ادامه خواهد داد.

وی تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، وظیفه ما در باشگاه و همچنین بازیکنان در زمین مسابقه این است که با تلاش حداکثری دل هواداران را شاد کنیم. وقتی تیم نتیجه نمی‌گیرد، طبیعی است که بازیکن ناراحت باشد و حتی با سر پایین زمین را ترک کند؛ این رفتار به معنای عذرخواهی و ابراز ناراحتی است، نه بی‌احترامی. شاید برخی پرسش‌ها، به‌ویژه درباره تمدید قرارداد در آن شرایط حساس، ضرورتی نداشته باشد و بهتر باشد تمرکز بر مسائل فنی و دلایل نتایج باشد.

معاون ورزشی پرسپولیس درباره شایعات مربوط به کم‌کاری بازیکنان نیز تصریح کرد: به‌طور جدی این موضوع را رد می‌کنم. بازیکن حرفه‌ای، به‌ویژه در تیم بزرگی مانند پرسپولیس که بازی‌هایش به‌صورت زنده پخش می‌شود و ویترین فوتبال ایران است، هرگز برای لحظه‌ای کم‌کاری نمی‌کند. آینده حرفه‌ای، قراردادهای بعدی و اعتبار فوتبالی هر بازیکن در معرض دید است و هیچ فوتبالیستی منافع خود را به خطر نمی‌اندازد. این قبیل شایعات بیشتر ساخته‌وپرداخته برخی کانال‌ها و فضاهای مجازی است که گاه با ایجاد حاشیه به دنبال برهم زدن آرامش تیم‌ها هستند.

خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: هواداران پرسپولیس هوشیار و آگاه هستند و وارد این حواشی نمی‌شوند. سال‌هاست چنین صحبت‌هایی درباره اختلاف، کم‌کاری یا فکر کردن به تیم آینده مطرح می‌شود، اما این مسائل کمکی به تیم نمی‌کند. هنوز بازی‌های زیادی باقی مانده و امید برای موفقیت وجود دارد. با همدلی، تمرکز، انگیزه بالا و حمایت همه‌جانبه هواداران می‌توانیم به روزهای خوب بازگردیم. قهرمانی هنوز دور از دسترس نیست و فوتبال قابل پیش‌بینی نیست. باشگاه، کادر فنی و بازیکنان با تمام توان برای سربلندی پرسپولیس تلاش خواهند کرد.

