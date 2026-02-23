اوسمار نزدیک به پایان همکاری با پرسپولیس/ باشگاه دست پیش را گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ۵ بازی اخیر خود در رقابت های فصل جاری لیگ برتر متحمل ۴ شکست شد تا این تیم بدترین نتایج خود در فصل زمستان را در طول تاریخ برگزاری این مسابقات تجربه کند.

باخت هایی که کاسه صبر هواداران را در روزهای دوری از ورزشگاه ها لبریز کرده تا آنها تمام دلخوری خود از عملکرد بازیکنان و کادر فنی را در فضای مجازی مطرح کنند.

مشکلاتی که باعث جریمه ۲۰ درصدی اعضای تیم از سوی پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه شد. حدادی حتی خودش را هم جریمه کرد تا نشان دهد هیچ فرقی با سایر اعضا ندارد اما همین موضوع باعث دلخوری اوسمار از او شد. با این حال حدادی حمایت خود از او را پس از شکست اخیر مقابل خیبر خرم آباد ادامه داد تا اوسمار همچنان سرمربی تیم باقی بماند.

پیگیری های خبرنگار مهر، نشان از نارضایتی اوسمار از عملکرد فنی تیم به خصوص چند مهره کلیدی این تیم دارد و در دور جدید تمرین‌ات تصمیم دارد نقاط ضعف را پوشش دهد تا با تغییر نگرش در تاکتیک این تیم بتواند پس از ۴ هفته ناکامی در اصفهان از ذوب آهن امتیاز بگیرد.

در حالی که باشگاه پرسپولیس صبح امروز دوشنبه با انتشار خبری از فعال شدن بند تمدید قرارداد سرمربی برزیلی خود خبر داد اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده در صورتی که پرسپولیس در دیدار برابر ذوب آهن در هفته بیست و سوم لیگ برتر نتیجه نگیرد خودش برای جدایی پیش قدم خواهد شد.

شاید باشگاه هم به واسطه اطلاع از این تصمیم اوسمار دست پیش را گرفته و از تمدید قرارداد او خبر داده تا در صورت جدایی توپ در زمین مربی برزیلی باشد و باشگاه این ادعا را بین هواداران داشته باشد که مشکلی متوجه آنها نبوده و قرارداد زودتر از موعد مقرر برای تمدید روی میز آمده است.

هر چند باشگاه پرسپولیس نسبت به فعال کردن تمدید قرارداد اوسمار پیش قدم شده است اما در صورت شکست برابر ذوب آهن آنها هم بی میل به جدایی سرمربی خود نیستند و به دنبال وارد کردن شوک به تیم خواهند بود تا شانس قهرمانی سرخپوشان حفظ شود.

پیمان حدادی که در یکی از اظهارنظرات اخیرش تاکید کرده پرسپولیس قهرمان این فصل خواهد شد، نگرانی هایی بابت نتایج آینده دارد و خوب می داند که اگر به قولش عمل نکند تحت فشار هواداران قرار خواهد گرفت و باید با صندلی مدیرعاملی خداحافظی کند.

دیدار تیم های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس شنبه نهم اسفندماه در هفته بیست و سوم لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود و پیروزی در آن می تواند شرایط سرخپوشان را تغییر دهد و شکست هم اوضاع را برای اوسمار و حدادی سخت و پیچیده خواهد کرد.