۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

فوتی‌های تصادفات درون‌شهری زنجان ۲۷ درصد کاهش یافت

زنجان- رئیس پلیس راهور استان زنجان گفت: در ۱۰ ماهه امسال تعداد فوتی‌های تصادفات درون‌شهری زنجان ۲۷ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب موسوی، ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد خدمات سفر استان زنجان از اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی و انتظامی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: همه نیروهای پلیس راهور با آمادگی کامل در خدمت مسافران و هموطنان خواهند بود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: طرح‌های ویژه ترافیکی برای هسته مرکزی شهرها به منظور مدیریت ترافیک قبل و بعد از افطار در ماه رمضان اجرا شده و هم‌زمان برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایام نوروز با هماهنگی فرماندهی انتظامی و پلیس راهور استان انجام شده است.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با بیان اینکه گشت‌های ویژه در نقاط حادثه‌خیز مستقر خواهند شد، افزود: تیم‌های مشترک با شهرداری‌ها روی اصلاح فوری نقاط حادثه‌خیز درون شهری کار می‌کنند و آشکارسازی این نقاط نیز در دستور کار قرار گرفته است تا خطر تصادفات کاهش یابد. وی به اهمیت فرهنگ‌سازی ایمنی رانندگی اشاره کرد و گفت: پویش «نه به تصادفات» امسال نیز ادامه دارد و هدف این است که کاهش تصادفات به گفتمانی عمومی تبدیل شود و سهمی در کاهش سوانح رانندگی در کشور داشته باشیم.

موسوی با ارائه آماری از وضعیت تصادفات در استان تصریح کرد: خوشبختانه در ۱۰ ماهه امسال، تعداد فوتی‌ها درون شهرهای استان نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته است که این موفقیت نتیجه همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی بر توقف عملیات عمرانی در بافت شهری طی تعطیلات نوروز تأکید کرد و گفت: خط‌کشی معابر، شستشوی تابلوها و ترمیم تابلوهای آسیب‌دیده از اغتشاشات باید توسط شهرداری‌ها تا آغاز ایام نوروز انجام شود.

رئیس پلیس راهور استان زنجان به برنامه‌های انتظامی ایام نوروز اشاره کرد و افزود: افزایش گشت‌های محسوس و نامحسوس برای پیشگیری از سرقت‌های خرد و کلان، استقرار ایستگاه‌های پلیس در محورهای مواصلاتی و داخل شهرها و حضور فعال در نقاط پرخطر، از جمله اقدامات ما برای تأمین امنیت مسافران است.

وی تأکید کرد: همه نیروهای پلیس راهور استان با آمادگی کامل، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای اقدامات پیشگیرانه تلاش می‌کنند تا مسافران نوروزی سفر ایمن و خاطره‌انگیزی در استان زنجان تجربه کنند.

