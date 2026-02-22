به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب موسوی، ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد خدمات سفر استان زنجان از اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی و انتظامی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: همه نیروهای پلیس راهور با آمادگی کامل در خدمت مسافران و هموطنان خواهند بود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: طرح‌های ویژه ترافیکی برای هسته مرکزی شهرها به منظور مدیریت ترافیک قبل و بعد از افطار در ماه رمضان اجرا شده و هم‌زمان برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایام نوروز با هماهنگی فرماندهی انتظامی و پلیس راهور استان انجام شده است.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با بیان اینکه گشت‌های ویژه در نقاط حادثه‌خیز مستقر خواهند شد، افزود: تیم‌های مشترک با شهرداری‌ها روی اصلاح فوری نقاط حادثه‌خیز درون شهری کار می‌کنند و آشکارسازی این نقاط نیز در دستور کار قرار گرفته است تا خطر تصادفات کاهش یابد. وی به اهمیت فرهنگ‌سازی ایمنی رانندگی اشاره کرد و گفت: پویش «نه به تصادفات» امسال نیز ادامه دارد و هدف این است که کاهش تصادفات به گفتمانی عمومی تبدیل شود و سهمی در کاهش سوانح رانندگی در کشور داشته باشیم.

موسوی با ارائه آماری از وضعیت تصادفات در استان تصریح کرد: خوشبختانه در ۱۰ ماهه امسال، تعداد فوتی‌ها درون شهرهای استان نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته است که این موفقیت نتیجه همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی بر توقف عملیات عمرانی در بافت شهری طی تعطیلات نوروز تأکید کرد و گفت: خط‌کشی معابر، شستشوی تابلوها و ترمیم تابلوهای آسیب‌دیده از اغتشاشات باید توسط شهرداری‌ها تا آغاز ایام نوروز انجام شود.

رئیس پلیس راهور استان زنجان به برنامه‌های انتظامی ایام نوروز اشاره کرد و افزود: افزایش گشت‌های محسوس و نامحسوس برای پیشگیری از سرقت‌های خرد و کلان، استقرار ایستگاه‌های پلیس در محورهای مواصلاتی و داخل شهرها و حضور فعال در نقاط پرخطر، از جمله اقدامات ما برای تأمین امنیت مسافران است.

وی تأکید کرد: همه نیروهای پلیس راهور استان با آمادگی کامل، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای اقدامات پیشگیرانه تلاش می‌کنند تا مسافران نوروزی سفر ایمن و خاطره‌انگیزی در استان زنجان تجربه کنند.