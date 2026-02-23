به گزارش خبرنگار مهر، سامانه شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماه بهمن سال جاری اقدامات و عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت‌های مالی انجام شده از رویدادها و فعالیت‌های هنری را منتشر کرد.

با بررسی جدول مالی این رویدادها و جشنواره‌های هنری مشخص می‌شود که بخش زیادی از بودجه صرف عوامل اجرایی و داوران و دست‌اندرکاران جشنواره شده است و با توجه به کلیت هزینه‌هایی که صرف این رویدادها شده، خروجی قابل توجهی را شاهد نیستیم.

البته این روال همیشگی برگزاری جشنواره‌های هنری بوده و هست و هزینه هر دوره صرفا در جهت برگزاری در زمان تعیین شده در تقویم هنری و ارائه بیلان کاری صرف می‌شود این در حالی است که اگر چنین بودجه‌ها و هزینه‌هایی با برنامه‌ریزی مناسب و درست در عرصه‌ای چون هنرهای نمایشی صرف تولید، حمایت از تولیدات با کیفیت تئاتری و همچنین سرمایه گذاری روی جوانان فعال در تئاتر در طول سال شود، خروجی و تأثیرگذاری قابل توجه‌تری از دورریز این مبالغ فقط برای جشنواره‌هایی که تأثیر خاصی ندارند، خواهد داشت.

بر اساس شفاف‌سازی انجام‌شده، جدول هزینه‌های نمایشگاه پیکاسو، گزارش کمک به جشنواره شهروند لاهیجان، جدول هزینه های جشنواره ملی موسیقی جوان، گزارش کمک به جشنواره فتح خرمشهر، جدول هزینه های جشنواره جوانان تجسمی، جدول هزینه‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر آئینی سنتی، جدول هزینه‌های جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، جدول هزینه‌های جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، در این سامانه منتشر شده است.

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛ هزینه دبیرخانه معادل هزینه جوایز برگزیدگان

طبق آمار و جدول منتشر شده، سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با هزینه کلی ۸۷ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال معادل ۸ میلیارد و ۷۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برگزار شده است.

در جدول هزینه‌های این جشنواره، هزینه‌های جاری دبیرخانه معادل ۱۰ میلیارد ریال و ۷۵۰ میلیون ریال معادل یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که هزینه جوایز مسابقه خردسال برای ۴ نفر، جوایز مسابقه کودک برای ۱۳ نفر، جوایز مسابقه نوجوان برای ۱۵ نفر، جوایز مسابقه تئاتر خیابانی و دیگرگونه‌ها برای ۱۹ نفر، جوایز مسابقه نمایشنامه‌نویسی برای ۲ نفر و جوایز مقالات برای ۲ نفر مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال معادل یک میلیارد و ۹۳ میلیون تومان بوده است.

کمک‌هزینه گروه‌های بخش‌های مختلف این جشنواره نیز مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال معادل یک میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان بوده است.

تئاتر خیابانی مریوان؛ پاداش اعضای شورای نظارت، دبیر اجرایی و دستمزد هیئت انتخاب بالاتر از هزینه جوایز

بر اساس آمار منتشر شده، هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هزینه کلی ۳۲ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال معادل ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برگزار شده است.

در این جدول هزینه هیئت انتخاب بخش‌های مختلف مبلغ ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال معادل ۳۴۵ میلیون تومان و پاداش شورای ارزشیابی و دبیر اجرایی جشنواره مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل ۴۵۰ میلیون تومان است. این در حالی است که هزینه جوایز برگزیدگان این دوره از جشنواره برای ۵۰ نفر مبلغ ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال معادل ۵۸۵ میلیون تومان بوده است.

در این جشنواره مبلغ ۱۲ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان بابت کمک هزینه گروه‌های شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

جشنواره آئینی سنتی؛ هزینه دبیرخانه، کارگاه آموزشی، کمک‌هزینه و اسکان بیش از ۵۰ درصد هزینه کل جشنواره

در شفاف‌سازی انجام‌شده، هزینه کلی بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی مبلغ ۱۳۷ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال معادل ۱۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

از این هزینه، مبلغ ۸ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال معادل ۸۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف دبیرخانه، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال معادل یک میلیارد و ۹۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان صرف مدرسان و سرپرستان استانی و برگزاری ۱۰۵ کارگاه آموزشی، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال معادل یک میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صرف کمک هزینه اجراهای مختلف جشنواره و مبلغ ۲۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال معادل ۳ میلیارد و ۷۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان صرف اسکان و پذیرایی از مهمانان، شده است.

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان؛ هزینه ۴ بخش معادل ۸۰ درصد کل هزینه جشنواره

بر اساس جدول منتشرشده، هزینه برگزاری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان معادل ۸۸ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال معادل ۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده است.

از این هزینه کلی، مبلغ ۹ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال معادل ۹۵۷ میلیون تومان صرف حق‌الزحمه شورای سیاستگذاری و دبیران و مدیران و داوران، مبلغ ۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال معادل ۹۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صرف آماده‌سازی و تجهیز کارگاه‌ها، مبلغ ۲۹ میلیارد ریال معادل ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان صرف ایاب و ذهاب و اسکان و پذیرایی، مبلغ ۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال معادل ۶۵۵ میلیون تومان صرف فیلمبرداری و عکاسی و تولید کلیپ شده است.

جشنواره فتح خرمشهر؛ حمایتی ۴۰۰ میلیون تومانی

طبق جدول ارائه شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ ۴ میلیارد ریال معادل ۴۰۰ میلیون تومان به جشنواره فتح خرمشهر در سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است که ۶۵ میلیون تومان از این بودجه با اعضای هیئت انتخاب و آموزش، ۶۵ میلیون تومان به داوران جشنواره، ۳۰ میلیون تومان به داوران بخش خیابانی جشنواره، ۱۳۰ میلیون تومان بابت طراحی و محتوای بصری و همچنین مجری جشنواره و ۱۱۰ میلیون تومان بابت کمک‌هزینه ورودی جشنواره، صرف شده است.

جشنواره ملی موسیقی جوان؛ هزینه داوران و دبیر جشنواره برابر با جوایز برندگان

بر اساس شفاف‌سازی انجام‌شده، مبلغ ۷۲ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال معادل ۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صرف برگزاری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شده است.

از این میان مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان هزینه حق‌الزحمه داوران و دبیر جشنواره و از سوی دیگر مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال معادل یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان هزینه جوایز برندگان جشنواره بوده است.

تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان؛ برابری کمک هزینه و دستمزدهای داوری و انتخاب

طبق آمار ارائه شده، مبلغ ۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال معادل ۶۴۷ میلیون تمام از جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان در مهر سال ۱۴۰۴ حمایت شده است. از این مبلغ، ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال معادل ۳۷۸ میلیون تومان صرف کمک هزینه اجرای نمایش در جشنواره شده است. هزینه شورای انتخاب بخش اصلی ۵۴۰ میلیون ریال معادل ۵۴ میلیون تومان، هزینه داوری بخش نهایی و کودک جشنواره مبلغ یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال معادل ۱۱۲ میلیون تومان، هزینه کرایه رفت و برگشت به جشنواره ۸۰ میلیون ریال معادل ۸ میلیون تومان و پاداش همکاران در جشنواره معادل ۹۵۰ میلیون ریال معادل ۹۵ میلیون تومان بوده است.

نمایشگاه پیکاسو؛ بیشترین هزینه برای آماده‌سازی و عوامل اجرایی

طبق جدول منتشر شده، هزینه نمایشگاه پیکاسو در موزه هنرهای معاصر از فروردین تا خرداد سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۲ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال معادل ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده است.

بر اساس این جدول، هزینه آماده‌سازی نمایشگاه مبلغ ۴ میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال معادل ۴۳۱ میلیون ۶۰۰ هزار تومان، هزینه‌ مراقبین آثار مبلغ ۳ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال معادل ۳۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هزینه عوامل اجرایی نمایش مبلغ ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال معادل ۳۴۱ میلیون تومان بوده است.