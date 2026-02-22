  1. استانها
  2. بوشهر
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

درخشش دانش‌آموز گناوه‌ای در مسابقات دوومیدانی کشور

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش گناوه گفت: یگانه مرزوقی، دانش‌آموز توانمند این شهرستان، در مسابقات دوومیدانی دانش‌آموزی کشور در رشته پرتاب وزنه، بر سکوی نخست کشوری ایستاد.

عبداله باور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات دوومیدانی دانش‌آموزی کشور به میزبانی استان بوشهر برگزار و با حضور برترین دانش‌آموزان ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد و یگانه مرزوقی با عملکردی مقتدرانه ، عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آنِ خود کرد .

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان گناوه با تبریک این افتخار به این دانش آموز و خانواده وی و مربیان تلاشگر اظهار کرد: کسب این عنوان ملی، نتیجه تلاش شبانه‌روزی، پشتکار و تعهد این دانش‌آموز پرتلاش به اهداف عالی ورزشی است.

وی افزود: این موفقیت نه تنها مایه سربلندی خانواده این دانش آموز قهرمان و جامعه فرهنگیان گناوه است، بلکه نشان‌دهنده آن است که استعدادهای ورزشی نهفته در شهرستان در بالاترین سطح کشور نیز حرفی برای گفتن دارند.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان گناوه تأکید کرد: آموزش ‌وپرورش مصمم است با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی، زمینه تداوم و تکرار این افتخارآفرینی‌ها را فراهم کند.

کد خبر 6756694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها