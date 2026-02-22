عبداله باور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات دوومیدانی دانش‌آموزی کشور به میزبانی استان بوشهر برگزار و با حضور برترین دانش‌آموزان ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد و یگانه مرزوقی با عملکردی مقتدرانه ، عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آنِ خود کرد .

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان گناوه با تبریک این افتخار به این دانش آموز و خانواده وی و مربیان تلاشگر اظهار کرد: کسب این عنوان ملی، نتیجه تلاش شبانه‌روزی، پشتکار و تعهد این دانش‌آموز پرتلاش به اهداف عالی ورزشی است.

وی افزود: این موفقیت نه تنها مایه سربلندی خانواده این دانش آموز قهرمان و جامعه فرهنگیان گناوه است، بلکه نشان‌دهنده آن است که استعدادهای ورزشی نهفته در شهرستان در بالاترین سطح کشور نیز حرفی برای گفتن دارند.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان گناوه تأکید کرد: آموزش ‌وپرورش مصمم است با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی، زمینه تداوم و تکرار این افتخارآفرینی‌ها را فراهم کند.