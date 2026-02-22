زمان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون کوهنوردی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فدراسیون با انتشار خبری در این مورد اعلام کرد: «پیرو فراخوان فدراسیون و ثبتنام از نامزدهای پست ریاست فدراسیون و برگزاری کمیسیون تطبیق در تاریخ چهاردهم بهمن ۱۴۰۴ به منظور بررسی اولیه مدارک مدیریتی متقاضیان و متعاقب آن اعتراض برخی از نامزدها به رای اولیه کمیسیون تطبیق و به طبع آن تشکیل جلسه تجدیدنظر در وزارت ورزش و جوانان در روز ۲۶ بهمن، اسامی افراد پذیرفته شده از حیث بررسی سوابق مدیریتی به شرح زیر به ترتیب حروف الفبا اعلام میگردد:
پرستو ابریشمی، سعید حاجیبگلو، رضا زارعی، کاوه کاشفی و حمید مساعدیان
بنا به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون ، مجمع فدراسیون در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در محل آکادمی ملی المپیک، سالن استاد فارسی، بهمنظور برگزاری انتخابات پست ریاست فدراسیون برگزار خواهد شد.
