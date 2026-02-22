حجت‌الاسلام حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: برای اجرای این طرح، مدیران مناطق مساجد استان گردهم آمدند و مربیانی از تهران و قم با حضور در این جلسات، محتوای «زندگی با آیه‌ها» را به‌صورت کامل برای آنان تبیین کردند. پس از آن نیز مدیران مناطق، این محتوا را به ائمه جماعات مساجد مناطق خود ابلاغ کردند.

معاون تبلیغ و رسانه امور مساجد خراسان رضوی افزود: کتابچه‌های آموزشی در اختیار همه قرار گرفته و همچنین از طریق فضای مجازی و کانال‌های مشخص‌شده، نکات و محتوای طرح به‌صورت مستمر منتقل می‌شود.