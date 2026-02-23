عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همراهی گسترده رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و دستگاه‌های اجرایی استان، از توسعه روزافزون طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در خراسان رضوی خبر داد.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با بیان اینکه در استان رسانه‌ها به‌صورت جدی پای کار طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» آمده‌اند، بیان کرد: رسانه‌های استان در حال ترویج این طرح ملی هستند و همراهی خوبی در حوزه اطلاع‌رسانی شکل گرفته است.

وی افزود: در حوزه صداوسیما، برنامه‌های متنوعی برای طرح «زندگی با آیه‌ها» در نظر گرفته شده که هر شب و به‌صورت روزانه در رادیو و تلویزیون در حال پخش است. علاوه بر این، در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالان فضای مجازی و افرادی که دارای دنبال‌کنندگان و اعضای کانال‌های پرمخاطب هستند، به این طرح پیوسته‌اند.

ابراهیمی ادامه داد: همچنین ادارات و نهادهای مختلف، به‌ویژه روابط عمومی دستگاه‌ها، پای کار آمده‌اند و در زمینه تبلیغ و توسعه طرح «زندگی با آیه‌ها» فعالیت می‌کنند.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان به نقش استانداری خراسان رضوی در پشتیبانی از این طرح ملی تصریح کرد: مجموعه استانداری با ارسال نامه و بخشنامه به تمامی ادارات و نهادها، بر همکاری و فعالیت در حوزه اطلاع‌رسانی و نشر طرح «زندگی با آیه‌ها» تأکید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: روزبه‌روز فضای اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان گسترده‌تر می‌شود و امیدواریم در روزهای آینده شاهد توسعه و گسترش هرچه بیشتر این طرح در سطح استان باشیم.