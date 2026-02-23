اسناد محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی باید تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میثم امرودی، مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه در دومین نشست ستاد مرکزی روز جهانی قدس که امروز (۴ اسفند ماه) در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد با تأکید بر نقش‌آفرینی مجموعه‌های مردمی فعال در حوزه فلسطین، گفت: مؤسسات و نهادهای مردمی مرتبط با مسئله فلسطین در طول سال برنامه‌های گسترده‌ای اجرا می‌کنند و روز جهانی قدس فرصتی برای هم‌افزایی بیشتر این ظرفیت‌هاست.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان و فعالان این حوزه، افزود: امروز حجم جنایات علیه ملت‌های منطقه و جهان اسلام به حدی است که نباید اجازه داد در هیاهوی رسانه‌ای دشمن به فراموشی سپرده شود. در حالی که جریان‌های رسانه‌ای غربی با بزرگ‌نمایی موضوعات کوچک افکار عمومی را منحرف می‌کنند، جنایات گسترده در غزه و فلسطین کمتر بازتاب می‌یابد.

حجت‌الاسلام امرودی با اشاره به مصوبات متعدد نهادهای بین‌المللی علیه اسرائیل، گفت: اسناد فراوانی درباره محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در مجامع جهانی وجود دارد که باید برای افکار عمومی تبیین شود.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی عملاً نقش یک پایگاه نظامی در خدمت صهیونیسم جهانی را ایفا می‌کند، تصریح کرد: مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت نشان داده که در برابر فشارها و تحریم‌ها ایستادگی خواهد کرد و این تحریم‌ها نیز نسبت به گذشته کارآمدی سابق را ندارند.

مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه همچنین از برگزاری گردهمایی فعالان حوزه مقاومت و سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و گفت: حضور پررنگ تشکل‌های مردمی در برنامه‌های روز قدس، جلوه‌ای از مشارکت واقعی مردم است؛ مردمی که با دست‌نوشته‌ها و ابتکارات خود در صحنه حاضر می‌شوند.

امرودی در پایان با دعوت از رسانه‌ها برای پوشش این برنامه‌ها، تأکید کرد: تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و یادآوری آن به افکار عمومی، ضرورتی مستمر است و ملت ایران با اتکا به ایمان و وحدت، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد.