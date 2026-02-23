امیر اسماعیلی: دافوس، نهادی راهبردی برای پرورش افسرانی بصیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی این دانشگاه، با اشاره به پیشینه دافوس ارتش، اظهار کرد: دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش با پیشینه یک قرن در آموزش عالی نظامی، به عنوان قلب علوم نظامی فعالیت کرده و در تحقق آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: امروز دافوس ارتش، نهادی اراهبردی در پرورش افسران بصیر و متعهد است که توان طرح‌ریزی عقلانی عملیات را دارد چرا که به روشنی مشخص شده جنگ بدون دانش، محکوم به شکست است.

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، درباره برنامه‌های آینده این دانشگاه نیز بیان کرد: در دافوس آجا، افق آینده را در جهت مواجه با تهدیدات نوپدید قرارداده و می‌کوشیم با آموزش فرماندهان مبتنی بر دانش روز، به‌روزرسانی سرفصل‌های آموزشی دانشگاه، انطباق آموزش‌ها با نیازها، توسعه پژوهش‌های مساله محور با بهره‌گیری از تجربیات، تربیت و توسعه اساتید مجرب و انقلابی، تعمیق شناخت از دشمن در سطوح ملی و جهانی، توجه همزمان به همه سطوح جنگ، توسعه تعاملات دانشگاهی با کشورهای هدف، به اهداف خود، دست پیدا کنیم.

امیر سرتیپ اسماعیلی در خاتمه تربیت افسرانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یکی از اهداف این دانشگاه بیان و تاکید کرد: دافوس آجا تعهد دارد که با همت اساتید و دانشجویان، افسرانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرورش دهد تا سرافرازانه از امنیت و اقتدار کشور دفاع کنند.