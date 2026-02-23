  1. سیاست
  2. دولت
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

پزشکیان در پیامی درگذشت خواهر محسن رضایی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور، در پیامی درگذشت خواهر محسن رضایی را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام خود ضمن تسلیت درگذشت خواهر محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای آن مرحومه رحمت واسعه و همنشینی با فرزند شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محسن رضایی

درگذشت همشیره مکرمه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم، در این ماه پرفیض، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و همنشینی با فرزند شهیدش و برای شما و عموم بازماندگان ایشان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد خبر 6757243
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها