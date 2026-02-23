پزشکیان در پیامی درگذشت خواهر محسن رضایی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام خود ضمن تسلیت درگذشت خواهر محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای آن مرحومه رحمت واسعه و همنشینی با فرزند شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محسن رضایی

درگذشت همشیره مکرمه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم، در این ماه پرفیض، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و همنشینی با فرزند شهیدش و برای شما و عموم بازماندگان ایشان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران