برگزاری دوره مربیگری C آسیا در کیش با تدریس مدرس رسمی AFC

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره مربیگری درجه C آسیا با همکاری هیأت فوتبال کیش برگزار شد.
این دوره با حضور محمود محمودینیا مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و جمعی از مربیان و فعالان حوزه فوتبال طی چند روز برگزار و در نهایت با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید.
در این دوره آموزشی شرکتکنندگان در بخشهای تئوری و عملی با سرفصلهایی از جمله اصول برنامهریزی تمرین، مبانی تاکتیکی فوتبال، مدیریت و رهبری تیم، روانشناسی ورزشی و تحلیل مسابقه آشنا شدند.
محتوای ارائهشده بر اساس استانداردهای آموزشی کنفدراسیون فوتبال آسیا طراحی شده بود و با هدف ارتقای دانش فنی و مهارتی مربیان برگزار شد.
در پایان این دوره، گواهینامه رسمی مربیگری C آسیا به شرکتکنندگان اعطا شد و مسئولان بر تداوم برگزاری دورههای آموزشی تخصصی بهمنظور توسعه زیرساختهای علمی فوتبال و همافزایی با نظام آموزشی بینالمللی این رشته تأکید کردند.
