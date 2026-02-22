«جهاد تبیین» مهمترین راه برای خنثی کردن شبیخون فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانداران پیشین و جدید شهرستان دزفول که در سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد با اشاره به اتفاقات اخیر و هتک حرمت به حرم حضرت سبزقبا (ع) اظهار کرد: این اقدام نشانه بغض دشمن به شیعیان بود که به اهل بیت(ع)، کودکان و قرآن نیز رحم نکرد.

وی افزود: تمامی دنیا در جنگی نابرابر و با سلاح‌های پیشرفته به جنگ با ایران آمدند ولی مردم کشور ما با شعار الله اکبر در مقابل آنها ایستادند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز به برکت خون شهدا و سرداران بار دیگر نقشه دشمنان با شکست مواجه شد. دشمن در آشوب‌های اخیر به بزرگان دین اهانت کرد و داعش وار به جان کشور افتاد ولی با تدابیر مقام معظم رهبری بار دیگر با شکست مواجه شد هرچند توطئه‌های دشمن در مقابل ملت ایران پایان ندارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به موضع گیری وقیحانه برخی افراد که نظام را مسئول کشته سازی های دشمن دانستند، گفت: این توطئه صهیونیستی نیز با ورود ملت ایران ناکام ماند.

نجاتی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت جهاد تبیین، گفت: جهاد تبیین به معنای روشنگری برای جوانانی است که دشمن بر روی آنها سرمایه گذاری کرده است چرا که متاسفانه برخی از جوانان به دلیل جنگ روایت‌ها و تبلیغات دشمن فریب خوردند که باید از طریق جهاد تبیین آنها را آگاه کنیم.

وی، خواستار ایفای نقش روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان و سایر افراد تأثیرگذار جامعه در راستای جهاد تبیین شد و افزود: باید این شبیخون فرهنگی را ناکام بگذاریم و جوانان را از افتادن در دام دشمنان قسم خورده ایران اسلامی نجات دهیم.

نجاتی با اشاره به حماسه سازی مردم در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، تاکید کرد: مردم سرمایه اجتماعی هستند، باید آنها را تکریم کنیم و نه در شعار و سخن بلکه در عمل به آنها خدمت کنیم. مردم در تمام بزنگاه ها همراه و پشتیبان نظام بودند لذا خدمتگزاری به مردم وظیفه تمام مسئولان است.

وی با بیان اینکه دولت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه های زیادی در دستور کار دارد، گفت: هرچند دشمن فشارهای زیادی را تحمیل کرده اما دولت با تمام توان در حال پیشبرد امور است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در ادامه علیرضا خردمند فرماندار پیشین دزفول را از نیروهای کاربلد، با تجربه، پیگیر و از فرمانداران برتر استان خوزستان برشمرد و خاطرنشان کرد: عزیز مرداس نیز از نیروهای باسابقه فرمانداری و دارای کوله باری از تجربه است که امیدوار هستیم در انجام وظایف محوله به خوبی ایفای نقش کند.