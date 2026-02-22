به گزارش خبرنگار مهر، ساسان غلامی، در جمع خبرنگاران، از تغییر کاربری ۵ هکتار از اراضی ملی پارک جنگلی این شهرستان با ورود دستگاه قضایی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب قرچک، در ادامه اظهار داشت: با ورود بهموقع دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال، از تغییر کاربری حدود ۵ هکتار از اراضی ملی پارک جنگلی قرچک جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این اراضی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: پس از شناسایی تعرض صورتگرفته به این محدوده، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی و شورای حفظ حقوق بیتالمال شهرستان قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قرچک ادامه داد: این پرونده همزمان در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان تهران به ریاست رئیسکل دادگستری استان نیز مطرح و پیگیریهای لازم در سطوح مختلف انجام شد.
غلامی تصریح کرد: با اقدامات و پیگیریهای قضایی صورتگرفته، از هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز در این اراضی جلوگیری و محدوده موردنظر به وضعیت پیشین بازگردانده شد.
وی تأکید کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع اموال بیتالمال به ارزش تقریبی ۴ هزار میلیارد تومان انجام شده است.
