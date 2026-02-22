عراقچی: احتمالا پنجشنبه آینده با ویتکاف دیدار کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با شبکه سیبیاس، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله رئیسجمهور آمریکا به ایران یا استفاده از تهدید بهعنوان اهرم فشار، گفت: من نمیتوانم قضاوت کنم، اما یک واقعیت وجود دارد و آن این است که اگر بخواهند برای برنامه هستهای صلحآمیز ایران راهحلی پیدا کنند، تنها راه آن دیپلماسی است.
وی افزود: ما این را در گذشته ثابت کردهایم و معتقدم هنوز هم شانس خوبی برای رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک وجود دارد؛ راهحلی که بر پایه یک بازی برد-برد باشد و در دسترس ما قرار دارد. بنابراین نیازی به هیچگونه افزایش توان نظامی نیست و تقویت نظامی نمیتواند کمکی بکند و نمیتواند ما را تحت فشار قرار دهد.
وزیر امور خارجه در ادامه و در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه آیا برای پیشنویس پیشنهادی که قرار است ظرف دو تا سه روز ارائه شود، تأیید رهبر معظم انقلاب اخذ شده است و این پیشنهاد چه زمانی به استیو ویتکاف ارائه خواهد شد، اظهار کرد: ما هنوز در حال کار روی آن هستیم و تلاش میکنیم آن را بهگونهای تنظیم کنیم که شامل عناصری باشد که بتواند نگرانیها و منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد.
عراقچی افزود: روی این عناصر کار میکنیم و معتقدم وقتی احتمالاً این پنجشنبه دوباره در ژنو دیدار کنیم، بتوانیم روی آن عناصر کار کرده، متن خوبی آماده کنیم و به یک توافق سریع برسیم. این برداشت من است. آن را کاملاً ممکن میدانم.
عراقچی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه دیدار با استیو ویتکاف برای پنجشنبه در ژنو تأیید شده، اما هنوز تأیید نهایی از سوی رهبری برای این پیشنهاد صورت نگرفته است، گفت: این دو موضوع جداگانه هستند. ما البته به مذاکرات خود ادامه میدهیم. همزمان روی عناصر یک توافق و پیشنویس متن نیز کار میکنیم. بنابراین امیدوارم وقتی به آنجا برسیم، آماده گفتوگو و مذاکره بر اساس آن پیشنویسها باشیم.
وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت توافق احتمالی جدید با توافق هستهای سال ۲۰۱۵ که در دولت باراک اوباما منعقد شد، افزود: ده سال گذشته و شرایط جدیدی به وجود آمده است. برنامه هستهای ما از نظر فناوری پیشرفت کرده و نسبت به آن زمان بسیار پیشرفتهتر شده است. همچنین تحریمها و فشارها بیشتر شدهاند. بنابراین معتقدم توافقی بهتر از برجام یا توافق هستهای ۲۰۱۵ امکانپذیر است و میتواند عناصری داشته باشد که بسیار بهتر از توافق قبلی باشد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال مجری درباره ماهیت این عناصر تصریح کرد: همانطور که گفتید، من تجربه آن توافق را دارم و در مذاکره آن نقش داشتم. وارد جزئیات بسیار زیادی شدیم، اما فکر میکنم اکنون نیازی به آن همه جزئیات نیست. میتوانیم بر سر اصول و مسائل اساسی به توافق برسیم و اطمینان حاصل کنیم که برنامه هستهای ایران صلحآمیز است و برای همیشه صلحآمیز خواهد ماند و در عین حال تحریمهای بیشتری نیز برداشته شود.
عراقچی در پاسخ به پرسش مجری شبکه سیبیاس درباره تردیدها نسبت به ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران و فشار سناتورها و نمایندگان جمهوریخواه بر رئیسجمهور آمریکا برای اصرار بر «صفر غنیسازی»، گفت: اول از همه، غنیسازی حق ماست. ما عضو پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای هستیم و کاملاً حق داریم از انرژی هستهای صلحآمیز، از جمله غنیسازی، بهرهمند شویم. اینکه چگونه از این حق استفاده کنیم، موضوعی است که صرفاً به خود ما مربوط میشود.
وی افزود: غنیسازی بخش حساسی از مذاکرات ماست. تیم آمریکایی موضع ما را میداند و ما نیز موضع آنها را میدانیم و نگرانیهای خود را با یکدیگر در میان گذاشتهایم. فکر میکنم راهحلی قابل دستیابی است، اما قرار نیست از طریق رسانهها مذاکره کنم.
وزیر امور خارجه در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط فعلی و امکان تأمین اورانیوم غنیشده از خارج، اصرار بر غنیسازی در خاک ایران ارزش این ریسک را دارد، اظهار کرد: فکر میکنم ما بهعنوان یک کشور مستقل، کاملاً حق داریم خودمان و برای خودمان تصمیم بگیریم. این فناوری را خودمان و توسط دانشمندانمان توسعه دادهایم و برای ما بسیار ارزشمند است، زیرا هزینه سنگینی برای آن پرداخت کردهایم.
عراقچی افزود: دستکم ۲۰ سال تحت تحریم بودهایم، دانشمندانمان را از دست دادهایم و حتی بهخاطر آن وارد جنگ شدهایم. بنابراین این موضوع اکنون مسئله عزت و غرور ملی ایرانیان است و ما آن را کنار نخواهیم گذاشت.
وی تصریح کرد: هیچ دلیل حقوقی برای انجام چنین کاری وجود ندارد، در حالی که همه چیز صلحآمیز است، همه فعالیتها تحت نظارت آژانس قرار دارد و ما در گذشته توافقی داشتیم که کاملاً به آن پایبند ماندیم و این ایالات متحده بود که بدون توجیه از آن خارج شد. ما عضو متعهد پیمان عدم اشاعه هستیم، میخواهیم از حق خود استفاده کنیم و آن را اعمال کنیم.
به گفته عراقچی، در حال حاضر ما فقط درباره موضوع هستهای مذاکره میکنیم و موضوع دیگری مطرح نیست.
وی ادامه داد: ما عضو متعهد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای هستیم و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافقنامه پادمان داریم و آمادهایم طبق مقررات پادمان، بهطور کامل با آژانس همکاری کنیم. همچنین ممکن است با برخی شرایط، پروتکل الحاقی به پادمان معاهده را بپذیریم. فکر میکنم یک سازوکار راستیآزمایی و نظارت کامل قابل قبول است و میتواند اجرا شود.
