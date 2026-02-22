۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

رئیس هیئت شطرنج شهرستان بندرعباس منصوب شد

بندرعباس- در حین برگزاری مسابقات شطرنج در خانه شطرنج بندرعباس، با حکم حسین انصاری رئیس هیئت شطرنج استان هرمزگان، محسن محمدی مزرعه به عنوان رئیس جدید هیئت شطرنج شهرستان بندرعباس معارفه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه رئیس جدید هیئت شطرنج شهرستان با حضور جمعی از مسئولان، داوران و شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها برگزار شد و در این مراسم بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، استعدادیابی هدفمند و تقویت جایگاه شطرنج در سطح شهرستان تأکید شد.

در حکم صادره، بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان، تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی منسجم برای ارتقای کمی و کیفی این رشته ورزشی مورد توجه قرار گرفته است.

محسن محمدی مزرعه از چهره‌های اجرایی و ورزشی استان هرمزگان به شمار می‌رود و در سوابق وی کارمند اسبق اداره کل ورزش و جوانان، نایب رئیس انجمن‌های ورزشی استان هرمزگان، سرپرست هیئت روینگ شهرستان بندرعباس، عضویت در کمیته رفاهی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان و مؤسس انجمن مهندسین جهادگر استان هرمزگان دیده می‌شود.

