رئیس هیئت شطرنج شهرستان بندرعباس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه رئیس جدید هیئت شطرنج شهرستان با حضور جمعی از مسئولان، داوران و شرکتکنندگان در این رقابتها برگزار شد و در این مراسم بر توسعه زیرساختهای آموزشی، استعدادیابی هدفمند و تقویت جایگاه شطرنج در سطح شهرستان تأکید شد.
در حکم صادره، بهرهگیری از ظرفیت پیشکسوتان، تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و برنامهریزی منسجم برای ارتقای کمی و کیفی این رشته ورزشی مورد توجه قرار گرفته است.
محسن محمدی مزرعه از چهرههای اجرایی و ورزشی استان هرمزگان به شمار میرود و در سوابق وی کارمند اسبق اداره کل ورزش و جوانان، نایب رئیس انجمنهای ورزشی استان هرمزگان، سرپرست هیئت روینگ شهرستان بندرعباس، عضویت در کمیته رفاهی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان و مؤسس انجمن مهندسین جهادگر استان هرمزگان دیده میشود.
