زیرساختهای ورزشی زمینه ساز استعدادهای بالای شطرنج مازندران شد

محمد علی نژاد در حاشیه آغاز مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یازدهمین دوره لیگ برتر شطرنج مردان کشور، با حضور 13 تیم از امروز چهارشنبه 31 خرداد تا دوم مرداد ماه در خانه شطرنج ساری آغاز شد.

وی افزود: این مسابقات به صورت رفت و برگشت و هر هفته به میزبانی یکی از تیم های شرکت کننده برگزار می شود.

رئیس هیئت شطرنج مازندران ادامه داد: مازندران با دو تیم انجمن حمایت از مصرف کنندگان ساری و آسامه سرای بابل در مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان کشور شرکت کرده است.

علی نژاد افزود: در لیگ برتر شطرنج مازندران علاوه بر دو تیم مازندرانی تیم های دنیای فلز رشت، تربیت قم، دانشگاه آزاد، تایدواتر هرمزگان، نظام پزشکی ایران، تربیت قزوین، ابن سینای همدان، تربیت بوشهر، تربیت زنجان، دریا برج شیراز و تهران حضور دارند.

وی ابرازامیدواری کرد: دراین فصل دو نماینده مازندران بتوانند عملکرد خوبی در لیگ برتر ازخود برجای بگذارند.

رئیس هیئت شطرنج مازندران، توسعه و تکمیل زیرساختهای این رشته ورزشی در استان را زمینه ساز بروز استعدادهای بالای رشته شطرنج در مازندران بیان کرد و یادآورشد: مازندران در سالهای گذشته در همه رده های سنی شطرنج بازانی را به تیم های ملی معرفی کرده است.

این مسابقات تا روز جمعه در خانه شطرنج ساری ادامه دارد.