خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در ادبیات مدیریت پروژه‌های عمرانی ایران، کمتر استانی مانند لرستان با انباشتی از طرح‌های نیمه‌کاره مواجه بوده است.

سال‌ها، سخن از «پایان انتظار ۱۵ساله» برای تکمیل بیمارستان نیایش خرم‌آباد، محور گفت‌وگوهای رسانه‌ای و گلایه‌های مردمی بود؛ وضعیت در مورد دو پروژه دیگر بیمارستانی استان در شهرستان‌های دورود و کوهدشت هم مشابه است.

شاخص تخت بیمارستانی به‌ازای هر هزار نفر در لرستان، یک و چهاردهم است اگر بخواهیم تحلیلی فراتر از آمار ارائه دهیم، باید به سراغ شاخص‌های بنیادین رفت. شاخص تخت بیمارستانی به‌ازای هر هزار نفر در لرستان، یک و چهاردهم است که از میانگین کشوری (یک و هشت دهم) پایین‌تر است. این یعنی لرستان برای رسیدن به میانگین کشوری، به حدود ۶۰۰ تخت جدید نیاز دارد.

اکنون اما آمارها و ارقام مصوب سفر اخیر رئیس‌جمهور به این استان، زبانی دیگر دارد. آنچه در این سفر برای حوزه سلامت لرستان رقم خورد، فراتر از یک بسته حمایتی معمول، به گفته متولیان یک «جهش سرمایه‌ای» و یک «تغییر فاز عملیاتی» در سه پروژه کلیدی بیمارستانی استان است که می‌تواند تا سال ۱۴۰۶ چهره درمان استان را دگرگون کند.

بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و استانداری، مجموع اعتبارات مصوب حوزه بهداشت و درمان استان در سفر رئیس‌جمهور به رقم چهارهزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

از شتاب ۶ماهه تا ضمانت اجرایی

اما آنچه این ارقام را به یک برنامه عملیاتی تبدیل می‌کند، شرطی است که رئیس‌جمهور برای تخصیص آن تعیین کرده است: تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مصوب. این یعنی برخلاف برخی از مصوبات سفرهای استانی که در بلندمدت و با تخصیص‌های قطره‌چکانی به سرانجام می‌رسند، پروژه‌های درمانی لرستان ازاین‌پس با پشتوانه مالی قطعی و قابل‌اتکا پیش خواهند رفت.

بر اساس گزارش مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، در شش‌ماهه منتهی به زمستان ۱۴۰۴، دو پروژه گهر دورود و رازی کوهدشت، هر یک ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. این در حالی است که این پروژه‌ها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، گاهی با رشدی کمتر از ۵ درصد در سال مواجه بودند.

پروژه نیایش خرم‌آباد نیز که از سال ۱۳۹۵ عملاً نیمه‌تعطیل بود، با ورود به فاز جدید مالی، در حال حاضر ماهانه بین ۲.۵ تا ۳ درصد پیشرفت دارد و تعداد کارگران شاغل در آن به مرز ۳۰۰ نفر رسیده است.

سفری پر خیروبرکت برای حوزه درمان لرستان

جلال‌الدین امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور به لرستان، سفری پر خیروبرکت برای حوزه بهداشت و درمان استان بود.

در این سفر ۲.۹ همت برای بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد اختصاص پیدا کرد وی عنوان کرد: اعتباری که به حوزه بهداشت و درمان لرستان اختصاص پیدا کرد از نظر رقم، فوق‌العاده بی‌نظیر بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در این سفر ۲.۹ همت برای بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد اختصاص پیدا کرد، گفت: همچنین ۱.۶ همت برای دو بیمارستان «رازی» کوهدشت و «گهر» دورود اختصاص پیدا کرد.

امیری، تصریح کرد: همچنین برای خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین کتابخانه مرکزی علوم پزشکی لرستان ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

۳ بیمارستان لرستان تا اسفند ۱۴۰۶ بر مدار خدمت

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به قول رئیس‌جمهور برای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات سفر به لرستان، عنوان کرد: با این اعتبارات اختصاص‌یافته، بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد در سال ۱۴۰۵ برای تجهیز تحویل داده می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیان داشت: الان هم پیشرفت پروژه بیمارستانی «نیایش» خرم‌آباد خیلی خوب هست.

هدف دور از دسترس نیست، در معاونت‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز پیش‌بینی‌های لازم دراین‌رابطه صورت‌گرفته است امیری با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه بیمارستانی بیش از ۷۵ درصد است، گفت: همچنین دو بیمارستان «رازی» کوهدشت و «گهر» دورود در سال ۱۴۰۶ تحویل خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه امیدواریم هر سه بیمارستان در اسفندماه ۱۴۰۶ در مدار خدمت باشند و تجهیز شده باشند، گفت: این هدف دور از دسترس نیست، در معاونت‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز پیش‌بینی‌های لازم دراین‌رابطه صورت‌گرفته است.

تیم‌های تجهیز و تأمین نیروی انسانی بیمارستان‌ها فعال شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: خیلی قبل از اینکه بیمارستان‌ها بخواهند تکمیل و تحویل شوند، تیم‌هایی برای تجهیز آنها در نظر گرفته شده است که تجهیز و تأمین نیروی انسانی آنها نیز انجام شود.

با سفر رئیس‌جمهور به لرستان حرکت ما هم در تکمیل این بیمارستان‌ها شتاب می‌گیرد امیری، ادامه داد: با سفر رئیس‌جمهور به لرستان حرکت ما هم در تکمیل این بیمارستان‌ها شتاب می‌گیرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ما امسال در هیچ‌کدام از پروژه‌های عمرانی مشکل مالی نداشتیم، تصریح کرد: تخصیص عمرانی ما نزدیک به ۱۳۰ درصد بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: امیدواریم بهره‌برداری از این پروژه‌ها لذت و شیرینی خدماتی که توسط نظام سلامت ارائه می‌شود به کام مردم بنشیند.

به گفته متولیان آنچه در سفر اخیر رئیس‌جمهور به لرستان رقم خورد، آغاز فصلی جدید در حوزه درمان این استان است. ارقام مصوب، اگرچه بزرگ و چشمگیر هستند، اما آنچه اهمیت دارد، تبدیل این ارقام به تخت‌های فعال و خدمت‌رسان است.

اختصاص ۲۹۰۰ میلیارد برای بیمارستان «نیایش»

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان خبر خیلی خوبی برای مردم عزیز داریم.

به امید خدا با تلاش شبانه‌روزی تا پایان این دولت، بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد افتتاح می‌شود وی با اشاره به اختصاص اعتبار برای سه پروژه بیمارستانی لرستان در سفر رئیس‌جمهور به این استان، عنوان کرد: ما در استان سه بیمارستان داریم که نیمه‌کاره هستند و هر بیمارستان هم از ضروریات استان هستند.

استاندار لرستان با بیان اینکه بیمارستان «نیایش» در مرکز استان قرار دارد و ۶۲۰ تختخوابی است، گفت: دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه بیمارستانی در سفر رئیس‌جمهور اعتبار اختصاص پیدا کرد.

شاهرخی، بیان داشت: به امید خدا با تلاش شبانه‌روزی تا پایان این دولت، بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد افتتاح می‌شود.

اختصاص ۶۵۰ میلیارد به بیمارستان «رازی»

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تأکید رئیس‌جمهور در این سفر بر این بود که اعتبار را برای جایی هزینه کنیم که پروژه‌ها تمام شوند و در اختیار مردم قرار بگیرند، گفت: این بیمارستان می‌تواند به همه شهرستان‌های لرستان ارائه خدمات داشته باشد.

بیمارستان «رازی» کوهدشت را هم تا پایان دولت تمام می‌کنیم استاندار لرستان با بیان اینکه همچنین بیمارستان «رازی» کوهدشت را هم تا پایان دولت تمام می‌کنیم، افزود: ۶۵۰ میلیارد تومان هم در این سفر برای این پروژه بیمارستانی اعتبار اختصاص پیدا کرد.

اختصاص ۸۵۰ میلیارد برای بیمارستان «گهر»

شاهرخی، افزود: پروژه بیمارستانی «گهر» دورود که جایگزین بیمارستان قبلی خواهد شد نیز در بین مصوبات سفر رئیس‌جمهور به لرستان بود.

وی گفت: برای این پروژه بیمارستانی نیز ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه همچنین برای تکمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان و خوابگاه دانشجویی این دانشگاه هم ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد.

قول رئیس‌جمهور برای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات پروژه‌ها

شاهرخی، یادآور شد: در مجموع چهارهزار و ۶۲۰ میلیارد تومان در سفر رئیس‌جمهور به حوزه بهداشت و درمان لرستان اعتبار اختصاص پیدا کرد.

وی گفت: این بشارت و نوید خوبی است و نشان‌دهنده جهت‌گیری لازم در راستای توسعه استان است.

استاندار لرستان، تأکید کرد: تخصیص همه این پروژه‌ها ۱۰۰ درصد است، مصوبات سفر رئیس‌جمهور تابع دستور رئیس‌جمهور با ۱۰۰ درصد است، من خیلی امیدوارم که هر سه بیمارستان لرستان در دولت چهاردهم و ظرف دو سال آینده تمام شوند.

چالش‌های پیشرو

بنابراین گزارش، با بهره‌برداری از سه بیمارستان مذکور، هزار و ۱۰۰ تخت جدید به ظرفیت استان اضافه خواهد شد که شکاف موجود را پر می‌کند.

اما نگرانی دیگری که در این میان وجود دارد، موضوع تجهیزات و نیروی انسانی است. تجربه تلخ پروژه‌های عمرانی در ایران نشان داده که تکمیل فیزیک پروژه، پایان راه نیست؛ بسیاری از بیمارستان‌ها پس از افتتاح، ماه‌ها و حتی سال‌ها به دلیل کمبود تجهیزات یا نیروی متخصص به تعطیلی می‌مانند. در این زمینه اما مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان وعده تشکیل «تیم‌های تجهیز» پیش از افتتاح فیزیکی بیمارستان‌ها داده‌اند.

باوجود این جهش مالی، مسیر تکمیل پروژه‌ها بدون چالش نیست. اولاً، تأمین نیروی انسانی متخصص برای ۱۱۰۰ تخت جدید نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و جذب پزشک متخصص و پرستار است.

ثانیاً، تجهیزات بیمارستانی به‌ویژه در بخش‌های پیشرفته مانند آنژیوگرافی، ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن، نیازمند ارزآوری و واردات یا تأمین داخلی است که خود تابعی از شرایط کلان اقتصادی کشور است.

ثالثاً، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات وعده‌داده‌شده، نیازمند پیگیری مداوم نمایندگان و مسئولان استانی در سطح ملی است تا این مصوبه در سال‌های آتی بودجه‌ریزی، قربانی کاهش درآمدها یا اولویت‌های دیگر نشود.

چشم‌انداز ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶

بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام شده، بیمارستان نیایش خرم‌آباد تا شهریورماه ۱۴۰۵ به‌صورت موقت برای تجهیز تحویل دانشگاه علوم پزشکی خواهد شد و در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

بیمارستان‌های گهر دورود و رازی کوهدشت نیز با برنامه‌ریزی موجود در سال ۱۴۰۶ افتتاح خواهند شد. مسئولان استانی وعده داده‌اند که تا اسفندماه ۱۴۰۶ هر سه بیمارستان در مدار خدمت قرار گیرند.

اگر این جدول زمانی محقق شود، لرستان ظرف سه سال آینده شاهد تحول در حوزه زیرساخت‌های درمانی خواهد بود. تحولی که اگر با مدیریت صحیح همراه شود، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های محروم از زیرساخت‌های درمانی در کشور باشد.