رونمایی از بزرگترین سفره هفت سین ریلی کشور درکرمان

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله علیزاده، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال کرمان، با ذوق و خلاقیت هنرمندان خود، سنت دیرینه هفت‌سین را با صنعت ریلی پیوند زده گفت: بزرگترین سفره هفت‌سین قطاری ایران در معرض دید عموم قرار داده می‌شود.

وی افزود: این سفره هفت‌سین که به شکل یک قطار مسافربری طراحی شده، با ظرافتی خاص در گنبد جبلیه، یکی از نقاط استراتژیک و گردشگری شهر کرمان، مستقر خواهد شد.

علیزاده، با بیان اینکه هر واگن این قطار نمادین، حامل یکی از سین‌های سفره برکت ایرانی است، اظهار داشت: این قطار، با بهره‌گیری از المان‌های فرهنگی و صنایع‌دستی بومی استان کرمان، تزیین شده است.

وی، با اشاره به اینکه در طراحی این قطار مسافربری نوروزی مفاهیم سفر، حرکت و نو شدن با سنت‌های اصیل ایرانی و کرمانی ادغام شده است بیان کرد: واگن‌های این قطار با چیدمانی هنرمندانه از «سنجد، سیب، سبزه، سمنو، سیر، سرکه و سماق» پر شده و در کنار آن، آینه و شمعدان و قرآن کریم، معنویت و اصالت این سفره بزرگ را دوچندان می‌کند.

مدیر عامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، هدف از اجرای این طرح را ایجاد نشاط اجتماعی میان شهروندان و استقبالی متفاوت از مسافران نوروزی عنوان کرد.