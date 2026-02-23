امینی: اردوی تیم ملی کشتی جوانان در کرمانشاه برگزار شد

احسان امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان با حضور ۳۰ کشتیگیر در کرمانشاه در حال برگزاری است.
وی افزود: این اردو در رده سنی جوانان برگزار میشود و ملیپوشان در این مرحله تمرینات فنی و برنامههای آمادهسازی خود را دنبال میکنند.
امینی تصریح کرد: در ترکیب فعلی تیم، چهرههای شاخص حضور دارند؛ محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم قهرمان امیدهای جهان و قهرمان جهان است، آقای شمسیپور از قهرمانان نوجوانان و جام قهرمانان آسیاست و همه کشتیگیران حاضر در اردو در ردههای سنی مختلف مدال جهانی دارند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ادامه داد: سطح فنی اردو بالاست و کشتیگیران حاضر در این مرحله از بهترینهای ایران هستند و در سطح جهانی نیز جایگاه قابل توجهی دارند.
وی با اشاره به حضور کشتیگیران استان در این اردو گفت: کشتیگیرهای کرمانشاه به مدت ۱۰ روز در کنار ملیپوشان حضور دارند و با این نفرات مرور فن و تمرین کشتی انجام میدهند که این موضوع به ارتقای سطح فنی هر دو بخش کمک میکند.
امینی خاطرنشان کرد: برگزاری این اردو در کرمانشاه با توجه به ظرفیتهای کشتی این استان انجام شده و تمرینات طبق برنامهریزی فنی در حال پیگیری است.
