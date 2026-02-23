تعویق مذاکرات تجاری بین هند و آمریکا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، شبکه تلویزیونی «ان‌دی‌تی‌وی» به نقل از منابع آگاه نوشت: هند و آمریکا تصمیم گرفتند تا نشست برنامه‌ریزی شده مذاکره‌کنندگان ارشد خود در واشنگتن را که قرار بود امروز دوشنبه برای نهایی کردن متن یک توافق تجاری موقت برگزار شود، به تعویق بیندازند و این نشست به تاریخ مورد توافق طرفین موکول می شود.

بر اساس تفاهم نامه‌ای که در اوایل فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، واشنگتن توافق کرده بود تعرفه‌های متقابل اعمال‌شده بر کالاهای هندی را از حدود ۵۰ درصد به حدود ۱۸ درصد کاهش دهد. این توافق هنوز نهایی نشده و متن قانونی آن در دست بررسی است.

قرار بود مذاکرات نهایی بین هیأتهای تجاری دو کشور در واشنگتن از ۲۳ فوریه آغاز شود، ولی به دلیل تحولات اخیر، از جمله تغییر تعرفه‌های آمریکا پس از رأی دادگاه عالی این کشور، این مذاکرات به تعویق افتاد. اگرچه هدف دو طرف این است که قرارداد طی ماه مارس امضا و از آوریل ۲۰۲۶ اجرایی شود، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که انتقادها و نگرانی‌هایی درباره این توافق در هند وجود دارد؛ مخصوصاً از سوی احزاب سیاسی و گروه‌های صنفی که نگرانند کاهش تعرفه‌ها شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی و بخش‌کشاورزی سخت تر کند.