ماهیرود در مسیر تبدیل به شاهراه صادرات شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کوهگرد یکشنبه شب در مراسم تجلیل از فعالان حوزه صادرات استان با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان در کریدور ترانزیتی شرق کشور و مسیر شمال ـ جنوب قرار دارد و از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه تجارت خارجی برخوردار است.
وی با بیان اینکه وجود گمرکات فعال، منطقه ویژه اقتصادی، بازارچههای مرزی و زیرساختهای ایجادشده، جایگاه استان را ارتقا داده است، افزود: امروز خراسان جنوبی به یکی از قطبهای اقتصادی و صادراتی به کشور افغانستان تبدیل شده و مرز ماهیرود نقش محوری در این زمینه ایفا میکند.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، این استان در حال حاضر یکی از پیشتازان صادرات به افغانستان محسوب میشود؛ این در حالی است که هنوز زیرساختهایی مانند بندر ریلی و فرودگاه در استان وجود ندارد و بخش عمده مبادلات از طریق یک مرز انجام میشود.
کوهگرد با اشاره به حجم مبادلات انجامشده تصریح کرد: در ماههای اخیر میلیونها دلار کالا از این مرز مبادله شده و روند صادرات با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است؛ بهگونهای که ماهیرود اکنون به الگویی برای سایر گذرگاههای مرزی تبدیل شده است.
وی همدلی دستگاههای مختلف را عامل اصلی این موفقیت دانست و گفت: مرزبانی، گمرک، منطقه ویژه اقتصادی، پلیس، دستگاههای امنیتی، استانداری و نمایندگی وزارت امور خارجه با همکاری نزدیک، شرایطی فراهم کردهاند که فرایند تجارت با حداقل زمان و بیشترین کارایی انجام شود.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی همچنین به کاهش زمان تشریفات گمرکی اشاره کرد و افزود: زمان انجام صادرات و واردات در این مرز به حداقل رسیده و همین موضوع موجب استقبال فعالان اقتصادی شده است.
کوهگرد از رشد ترانزیت مبدأ نیز خبر داد و گفت: در گذشته بیشتر ترانزیتها به مقصد افغانستان انجام میشد، اما اکنون کالاهای این کشور نیز از طریق ماهیرود وارد چرخه ترانزیتی منطقه شده و به سایر نقاط منتقل میشود.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده نتیجه مدیریت هماهنگ و همکاری همه دستگاههاست و در صورت تداوم این روند، خراسان جنوبی میتواند جایگاه خود را بهعنوان یکی از مهمترین محورهای تجارت شرق کشور تثبیت کند.
